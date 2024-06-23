استعلم من هنا bem.onec.dz”.. رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 في الجزائر

ينتظر آلاف الطلاب والطالبات وقت ظهور نتائج التعليم المتوسط لعام 2024 بالجزائر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التعليم المتوسط في منتصف الأسبوع ومن هنا بدأت مؤشرات البحث تتزايد حول رابط الاستعلام عن نتائج البيام التعليم المتوسط وهذا سنتركه لكم في هذا التقرير تابعونا.

متى موعد ظهور اعلان نتائج البيام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام الدور الأول لعام 2024، ومن المتوقع أن يتم ظهور النتائج يوم 29 من جوان “يونيو” الجاري ويستطيع جميع الطلاب والطالبات الاستعلام من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب الي الموقع الرسمي للتربية والتعليم الجزائر.

قم بتدوين اسم الطالب رباعي ورقم التسجيل.

اكتب الرقم السري في المكان المحدد له.

سيظهر أمامك سؤال الحماية قم بالإجابة على هذا السؤال.

الضغط بعد ذلك على زر عرض النتيجة.

بذلك يظهر أمامك كافة التفاصيل وعرض المجموع الكلي بيسر.

يذكر أن كشف السيد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية أن فتح مراكز التصحيح يوم 11 يونيو الجاري وحتى الآن لم ينتهوا من التصحيح حتى ويتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من جميع أعمال الكنترول.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 في الجزائر

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بعد ما يتم إعلان النتائج رسميا على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب إلي الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.