“زيادة 600.000 دينار وزارة المالية”!!.. مصرف الرافدين تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة لشهر يونيو 2024

كشفت وزارة المالية الاتحادية في العراق، في بيان لها اليوم السبت، عن تمويل رواتب الموظفين داخل الدولة وكذلك العاملين في القطاع العسكري لشهر يونيو الجاري، ليوافق غدًا الأحد 23 يونيو 2024، مما دعت دائرة المحاسبة، جميع وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات وكذلك الجهات الغير مرتبطة بالوزارة إلى إرسال جداول موظفيها لكي يتم العمل على استكمال متطلبات تمويل الرواتب الخاصة بالموظفين.

صرف رواتب الموظفين في العراق

وأوضحت وزارة المالية الاتحادية، أن صرف رواتب الموظفين سيكون مجرد من جدول الموازنة العامة الجديدة، إلى أن يتم التصويت عليها من مجلس الوزراء العراقية، وهي تضمن زيادة الرواتب لـ 150% على قيمة الراتب الأساسي، بحيث تصل قيمة الزيادة المقررة إلى 600 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى أن الرواتب سيتم مباشرتها غدًا الأحد الموافق 23-6-2024 لإجراءات تمويل رواتب الموظفين في الدولة وكذلك منتسبي القوات الأمنية للشهر الجاري.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادات السنوية الجديدة، وذلك بإتباع الأتي:-