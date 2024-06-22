“سلسلة Resident Evil” ألعاب معادة ولكن بفكر إبداعي..مبيعات ريميك Resident Evil 2 تخطت 14 مليون نسخة

تعتبر سلسلة ألعاب Resident Evil من الألعاب المذهلة التي حققت نجاحات مبهرة في داخل الإصدارات الجديدة أو من خلال نسخ الريميك والتي ارتكزت عليها Capcom في السنوات الماضية بشكل بشكل واضح وكبير ولعل أهم إنجازات هذا النجاح هو بيع ما يقرب من 14 مليون نسخة حول العالم، كما أن سلسلة Resident Evil لم تتوقف عن تحقيقها للنتائج الكبيرة سواء كان ذلك مع الإصدارات الجديدة كليًا أو من خلال استمرار هذا النجاح.

سلسلة ألعاب Resident Evil

يرى البعض أن هذه الألعاب المعاد إنتاجها من أسوء السلاسل والتي تفتقر للنشر الإبداعي ولكن تكليلا لهذا النجاح فقد أعلن فريق المطورين على منصة تويتر أن العنوان قد باع أكثر من 13.9 مليون نسخة، أما في السنوات الأخيرة فقد تم تلقيب اللعبة الأسرع مبيعًا في السلسلة، حيث باعت أيضا ما يقرب من 10 ملايين نسخة وذلك كله في خلال ثلاث سنوات، كما أن الإصدار الجديد من Resident Evil 2 يعد حاليا العنوان الأكثر مبيعا للسلسلة ككل.

العاب Resident Evil

تمكنت سلسلة ألعاب Resident Evil من خلال نجاحها المتميز ومستوى الابتكار الموجود فيها وكذلك استمراريتها الطويلة و تربعها بشكل احترافي على عرش ألعاب الرعب والبقاء، فقد أطلقت Capcom عالمها من المتحولين للمرة الأولى في عام 1996، ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه السلسلة ممتدة من خلال وسائط متعددة مع أكثر من 24 لعبة داخل أجهزة الكونسول.

وعند النظر في كمية المحتوى الموجود داخل هذه السلسلة سيكون من الممتع اكتشاف ما بداخلها، كما يتم التركيز على ألعاب الفيديو وذلك من خلال اختصار التعقيد.

ما هو عدد ألعاب Resident Evil وكيفية الاستمتاع بها بالتسلسل الزمني؟

مع وجود 10 ألعاب Resident Evil رئيسية تتضمن 0-7، و Village، و Code: Veronica إلا أن العدد الإجمالي لكل ألعاب Resident Evil على الكونسول يكون هو حوالي 30 ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إلى قرابة 60 وذلك عند احتساب ألعاب الأجهزة المحمولة و Pachinko أيضا.

وعلى الرغم من أن الكثير من هذه الألعاب تعتبر من ضمن نفس الكون، إلا أنها ليست من ضمن التسلسل الزمني الشامل، بل فهي تعد أقرب دليل لدخول عالم ألعاب Resident Evil والاستمتاع به جيدا.