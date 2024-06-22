شاهد مباريات الأرجنتين والبرازيل مباشرة “كوبا أمريكا”.. ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الكوبا أمريكا وتابع المنتخبات العالمية 2024

لو أنت من محبي منتخبات الأرجنتين والبرازيل شاهد مباشرة “كوبا أمريكا”، ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الكوبا أمريكا وتابع أقوى مباريات منتخباتك العالمية 2024يترقب الكثير من جماهير كوبا أمريكا بحماس انطلاق البطولة في الساعات القادمة، ستبدأ البطولة يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024، حيث ستتنافس منتخبات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، سنتعرف معاً على موعد عرض بطولة كوبا أمريكا وترددات القنوات الناقلة لها، للمزيد من المعلومات، تابعونا في الموضوع التالي.

ترددات قنوات بطولة كوبا أمريكا 2024

نخط لكم في العبارات التالية كل ما يخص شاهد مباريات الأرجنتين والبرازيل مباشرة “كوبا أمريكا”، ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الكوبا أمريكا وتابع أقوى مباريات منتخباتك العالمية 2024، الجدير بالذكر أن البطولة ستعرض على أكثر من قناة في مختلف البلدان عبر أقمار صناعية مختلفة، إليكم التفاصيل:

أولاً: قمر هيسباسات 30 غربًا

– القنوات الناقلة: Esport 3 وTV 3 Catalunya (إسبانية)

– التردد: 11347 أفقي (H) – 20858

– القنوات الناقلة: Esport 3 وTV 3 Catalunya (إسبانية) – التردد: 11347 أفقي (H) – 20858 ثانيًا: قمر هوتبيرد 13 شرقًا

– القناة الناقلة: Solo calcio (إيطالية)

– التردد: 11179 أفقي (H) – 27500

– القناة الناقلة: Solo calcio (إيطالية) – التردد: 11179 أفقي (H) – 27500 ثالثًا: قمر يوتلسات 5 غربًا

– القناة الناقلة: L’Equipe TV (فرنسية)

– التردد: 12648 عمودي (V) – 29500.

الجدير بالذكر أن القنوات العربية والأقمار الصناعية لم تحصل على حقوق بث بطولة كوبا أمريكا مجاناً أو باشتراك، حتى الآن، لم تصدر سلسلة قنوات بي إن سبورتس القطرية أي إعلان رسمي بشأن بث البطولة، لذلك، سيتم عرض البطولة على القنوات والأقمار الصناعية المذكورة سابقاً.

موعد بطولة كوبا أمريكا 2024

بعد أن تطرقنا عبر ما سبق إلى شاهد مباشرة “كوبا أمريكا”، ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الكوبا أمريكا وتابع أقوى مباريات منتخباتك العالمية 2024، نطل عليكم الآن بموعد بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث ستقام بطولة كوبا أمريكا يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024 في تمام الساعة الثالثة صباحًا، حيث ستفتتح البطولة بمباراة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب كندا، ستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة، التي ستستمر حتى الرابع عشر من يوليو بمشاركة ستة عشر منتخبًا، لمتابعة البطولة على القنوات الناقلة بجودة رائعة، تابعوا الفقرات التالية.