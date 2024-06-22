سر من مبرمج.. ميزة مخفية في تطبيق التليجرام يبحث عنها جميع المستخدمين!!

تطبيق تليجرام يعتبر واحدا من أشهر تطبيقات التراسل الفوري، وهو معروف بتركيزه على الخصوصية والأمان، وقد تجد العديد من المميزات الواضحة في التطبيق، مثل القنوات والمجموعات الكبيرة والمزامنة السحابية، ولكن هناك بعض الميزات المخفية التي قد لا يكون الجميع على دراية بها، ومن هذه المميزات ميزة “الدردشات السرية”، وهو ما سوف نتحدث عنه في المقال التالي.

ما هي ميزة الدردشات السرية في التليجرام؟

الدردشات السرية هي ميزة توفر مستوى متقدم من الأمان والتشفير، حيث يتم تطبيق التشفير من الطرف إلى الطرف (end-to-end encryption)، مما يعني أن الرسائل تشفر على جهاز المرسل ولا تفك شفراتها إلا على جهاز المستقبل، كما أن هذه الخاصية تمنع أي جهات ثالثة، بما في ذلك تليجرام نفسه، من الوصول إلى محتوى هذه الرسائل.

كيفية إنشاء دردشة سرية على التليجرام؟

ومن أجل إنشاء دردشة سرية على تليجرام، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق تليجرام على جهازك.

انتقل إلى شاشة المحادثات.

اضغط على أيقونة إنشاء محادثة جديدة.

اختر دردشة سرية جديدة.

اختر الشخص الذي ترغب في بدء الدردشة السرية معه.

أبرز مميزات الدردشات السرية في التليجرام