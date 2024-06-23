“أكشن بلا حدود” تحميل لعبة Elden Ring تقليل مستوى الصعوبة يجرد اللعبة من متعتها “ميازاكي يصرح”

تحميل لعبة Elden Ring تمثل تجربة رائعة وفريدة من نوعها في عالم ألعاب الفيديو، حيث أنها تجمع ما بين العناصر التقليدية لكل الالعاب من نوعية الاكشن وكذلك تقمص الأدوار لألعاب الأكشن، ذلك للتقدم نحو توجه جديد نحو عوالم مفتوحة غنية ومعقدة، تقدم اللعبة أيضا كافة التحديات بين الفوز وللاعبين، مع توفير حرية كبيرة في استكشاف العالم واتخاذ القرارات التي تؤثر على مسار القصة وتجربة اللعب بشكل عام

تحميل لعبة Elden Ring

مع كل الإصدارات الجديد الموجودة من FromSoftwar، تبدأ الأصوات في العلو ذلك للتأكد من الحصول علي اللعب ، وفي حديثه لصحيفة الغارديان في مقابلة جديدة بمناسبة إصدار Shadow of the Erdtree، رد ميازاكي على النقاش المتكرر حول صعوبة ألعاب FromSoftware.

كما تشتهر ألعاب FromSoftware بصعوبة بالغة ولكن كل لعبة من ألعاب الاستوديو هذه توفر طرق متنوعة ومختلفة لجعل التحديات أكثر قابلية ومن ثم التغلب عليها بما في ذلك تساعد في رفع مستوى الشخصية والعناصر المختلفة، تسمح Elden Rin أيضا للاعبين من إنشاء العديد من الشخصيات القتالية والإضافية إلى جانبهم، ومن ثم الاستعانة بلاعبين آخرين .

مميزات لعبة Elden Ring

تتميز تحميل لعبة Elden Ring بالعديد من المجموعات المتنوعة من الأسلحة وكذلك الدروع والقدرات السحرية.

تتيح أيضا خدمات التعاون مع كافة اللاعبين الآخرين أو من خلال اللعب بنفسك.

توفر عالم ملئ بالمغامرات والقصص الخيالية. مفتوح ضخم وغني بالتحديات

تتميز بأنها مثيرة للاهتمام ولديها نظام قتالي مجز وصعب

متطلبات تشغيل لعبة Elden Ring للكمبيوتر

أدنى المتطلبات:

نظام التشغيل: Windows 10 64-Bit

المعالج: Intel Core i5-8400 أو AMD Ryzen 3 3300X

الذلداك 12 جيجابايت رام

بطاقة الرسومات: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB أو AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: 12

مساحة التخزين: 60 جيجابايت

المتطلبات المُوصى بها: