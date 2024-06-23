استعلم هسة .. المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، وهو موضوع يثير اهتمامًا كبيرًا داخل البلاد حيث يرغب العديد من المواطنين العراقيين ذوي الدخل المحدود للإستفادة من هذا الدعم الحكومي، حيث يتطلب توفر بعض الشروط لكي يستطيع المواطن الإستفادة من هذا البرنامج وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

أسماء المستفيدين من الرعاية الإجتماعية 2024

تنشر الجهات المختصة، مثل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، أسماء المستفيدين من الرعاية الإجتماعية للدفعة الأخيرة لعام 2024 بشكل منتظم وميسر موقع”مظلتي” الإلكتروني، حيث يتيح إمكانية الإستعلام عن جميع التفاصيل المتعلقة بالرعاية الإجتماعية لجميع الدفعات باستخدام بيانات المواطن،.

الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

يمكن الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية بكل سهولة عبر منصة مظلتي من خلال اتباع الآتي

في البداية يتم الدخول إلى منصة مظلتي.

من ثم يتم الضغط على أيقونة البحث.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية الإستعلام.

من ثم يتم الضغط فوق أيقونة استعلام.

خلال لحظات قليلة، ستكون جميع أسماء المستفيدين من الرعاية الإجتماعية في الدفعة الأخيرة متاحة.

شروط دعم الرعاية الإجتماعية في العراق

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية يجب اتباع بعض الشروط التي سنذكرها فيما يلي