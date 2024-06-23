تابع HD.. أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 مترجمة للعربية عبر القنوات الناقلة

بفارغ من الشوق ينتظر عشاق المسلسلات التركية مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165، حيث يعتبر هذا المسلسل من أقوى المسلسلات التاريخية التي تحكي قصة تأسيس الدولة العثمانية، ومنه فإن جميع محبي وعشان المسلسل يتسائلون عن موعد عرض الموسم السادس من قيامة عثمان على شاشات التلفزيون، وهنا سوف نوافيكم بكل ما هو جديد حول موعد عرض الحلقة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

أصبح موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 محط اهتمام جميع متابعي وعشاق المسلسل في الوطن العربي، وذلك بعد أن انتهي الموسم الخامس من المسلسل يوم الأربعاء الماضي وينتظر الجميع الموسم الجديد على أحر من الجمر، ومنه فقد أكدت الشركة المنتجة للمسلسل شركة بوزداغ فيلم أن الموسم السادس سيتم عرضه مع بداية عرض موسم المسلسلات التركية وذلك عبر قناة ATV، ولكن لم يتم تحديد موعد عرض المسلسل عبر القناة، ومن الجدير ذكره أن الموسم الجديد سيتم عرضه في منتصف شهر أغسطس المقبل وذلك بعد أن يتم الانتهاء من تصوير كافة حلقات الموسم، ومن المتوقع أن يكون الموسم السادس هو الأقوى والأفضل على الإطلاق.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقات الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان فإنه يمكنك عزيزي القارئ أن تتابع جميع حلقات المسلسل التركي الشهير عبر شاشات ATV التركية من خلال الترددات التالية:

التردد هو 10769 .

القمر الصناعي: النايل سات.

ومعدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

كما يمكن متابعة حلقات الموسم الجديد للمسلسل مترجم للغة العربية عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية، وذلك من خلال الترددات التالية: