حضريها في 10 د .. طريقة عمل الجبنة المقلية بطعم لذيذ لا يقاوم

الجبنة المقلية أحد أفضل الوجبات الخفيفة، التي يحبها كافة الأشخاص، الأطفال منهم، والكبار أيضًا، كما أنها ليست وجبة خفيفة فقط، إنما يمكن أن تكون فطار سريع ولذيذ، أو عشاء خفيف وشهى، ويتم بيع الجبنة المقلية في كافة المطاعم، ولكن يمكنك صناعتها في المنزل، حتى تضمني أنها صحية لك ولأطفالك، ويمكنك صناعة الجبنة المقلية في المنزل في مدة قصيرة جدًا، حيث لا تتعدى فترة تحضيرها 10 دقائق.

الجبنة المقلية

الجبنة المقلية من أفضل وألذ الوجبات الخفيفة، التي يمكنك تحضيرها بمكونات سهلة للغاية، ويمكنك تحضيرها عن طريق أنواع الجبنة المختلفة، حيث أنه يمكنك تحضيرها عن طريق الجبنة الرومي، كما يمكنك تحضيرها عن طريق الجبنة الشيدر، ومهما كانت نوع الجبنة التي قمتي باستخدامها، تكون أصابع الجبنة المقلية لذيذة للغاية، وتعد الجبنة المقلية من الوجبات التي يمكن تحضيرها في كل الأوقات، بجانب الوجبات الأساسية المختلفة، أو يمكن أكلها أثناء مشاهدة فيلم، أو برنامج.

مكونات الجبنة المقلية

سنوضح لك الآن مكونات عمل الجبنة المقلية باستخدام الجبنة الرومي، حيث أنها الأكثر شيوعًا، كما أن مكوناتها سهلة للغاية، ومكوناتها تكون كالتالي:

قطع جبنة رومي قديمة.

كوب من البقسماط المطحون جيدًا.

كوب من الدقيق.

½ كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضتين.

½ ملعقة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل الجبنة المقلية

يمكنك بكل سهولة تحضير أصابع الجبنة المقلية، بعد إحضار المكونات السابقة، عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي: