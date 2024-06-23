سجل الآن من هنا.. رابط موقع التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر 2024 وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل

مع إعلان السلطات الجزائرية عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر المقبل أصبحت منصة الأمانة مفتوحة الآن لاستقبال تسجيل المواطنين الراغبين للعمل في الانتخابات الرئاسية في الجزائر 2024، هذه العملية الديمقراطية الحيوية تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة الواسعة في الحياة السياسية والمجتمعية للبلاد، وتقدم منصة الأمانة فرصة للمشاركة المباشرة في الإشراف على عمليات الانتخابات من خلال تقديم الخدمة كمتطوع، ويمكن للمواطنين الإسهام بشكل فعال في ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وضمان حقوق الناخبين، وسنقدم لكم رابط موقع التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية.

رابط موقع التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر 2024

يمكنك التسجيل في الموقع للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر 2024 وهي كالآتي:

الدخول إلى منصة حفاظ الأمانة للعمل.

اختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.

كتابة البيانات المطلوبة وهي الاسم و تاريخ الميلاد ورقم شهادة الميلاد والجنس، ورقم التعريف الوطني.

الضغط على خانة التالي.

كتابة جميع المعلومات المهنية مثل المستوى الدراسي والحالة المهنية والتخصص.

ادخال رمز التحقق.

الضغط على خانة تسجيل.

موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024

ستعقد الانتخابات الرئاسية في الجزائر في السابع من سبتمبر/ أيلول عام 2024م، وقد تم تقديم موعدها بثلاثة أشهر عن الموعد الأصلي المحدد لها.

شروط التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر 2024

إليك شروط التسجيل في منصة حفاظ الأمانة للعمل في الانتخابات: