هترجع تلمع زي الأول.. طريقة تنظيف ارضيات السيراميك بـ3 مكونات منزلية مختلفة

السيراميك من المواد الرائعة والمستخدمة بشكل واسع في الأرضيات والجدران نظرًا لمتانتها وجمال مظهرها، ومع ذلك يحتاج السيراميك إلى تنظيف دوري للحفاظ على بريقه ولمعانه، كما أن هناك العديد من المنتجات التجارية التي يمكن استخدامها، ولكن يمكنك أيضاً الاعتماد على مكونات منزلية طبيعية لتنظيف السيراميك بفعالية ودون استخدام مواد كيميائية ضارة.

تنظيف السيراميك بالخل الأبيض

الخل الأبيض من المكونات الفعالة في تنظيف السيراميك بفضل خصائصه المطهرة وقدرته على إزالة الأوساخ والجراثيم.

المكونات:

كوب من الخل الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

الطريقة:

امزج المكونين في زجاجة رش.

ثم قم برش الخليط على السيراميك واتركه لمدة 15 دقيقة قبل تفريكه بفرشاة ناعمة.

اشطف بالماء الدافئ وجفف بقطعة قماش نظيفة.

تنظيف السيراميك بواسطة صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)

تعتبر صودا الخبز أيضاً مكونًا ممتازًا لإزالة البقع الصعبة وتنظيف الفجوات بين قطع السيراميك، ويمكن التنظيف كالتالي:

المكونات:

نصف كوب من صودا الخبز.

الماء.

الطريقة:

امزج صودا الخبز مع كمية كافية من الماء لتكوين عجينة.

ضع العجينة على البقع واتركها لبضع دقائق قبل فركها بفرشاة.

اشطف بالماء الدافئ وجفف.

تنظيف الأرضيات بالليمون

المكونات:

عصير ليمونة واحدة.

كوب من الماء.

الطريقة:

امزج العصير مع الماء.

ثم قم برش الخليط على السيراميك.

وافرك باستخدام قطعة قماش أو إسفنجة ناعمة.

اشطف بالماء الدافئ وجفف.

نصائح للحفاظ على نظافة السيراميك