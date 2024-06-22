” راتبك الشهري ” التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 سجل الآن واحصل على 15000د.ج

تعتبر منحة البطالة واحدة من مئات المنح التي قد تقدمها الحكومة الجزائرية، من أجل مواطنيها الذين بحاجة إلى دعمها، حيث تقدم الحكومة الجزائرية العديد من المنح، التي تهدف إلى جعل كافة المواطنين الجزائريين يعيشون حياة كريمة، وتحسين ظروف المعيشة الخاصة بهم، ومساعدتهم على استكمال حياتهم، وهناك فئه محددة قد حددها المسؤولون عن منحة البطالة للاستفادة من المنحة، وهذه الفئة هي كافة المواطنين الذين يعانون من البطالة، أو الذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت، أو الذين لا يعملون في القطاع الخاص أو الحكومي.

كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

من أجل الإستعلام عن أي معلومات خاصة بمنحة البطالة، يمكنك الدخول على موقع الوكالة الوطنية، ويمكنك الدخول عليه أيضًا من أجل التسجيل في منحة البطالة، عن طريق اتباع بعض الخطوات، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب الوكالة الوطنية

ثم قم بالضغط على أيقونة التسجيل في منحة البطالة.

ثم قم بإدخال كافة بياناتك الشخصية التى يطلبها منك الموقع، وتأكد من أنها صحيحة.

وبعدها قم بإرفاق كافة المستندات التي يريدها منك الموقع.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

في حال كنت تريد التسجيل في منحة البطالة في الجزائر لعام 2024، سيكون عليك أن توفر بعض الشروط التي قد أعلن عنها المسؤولين عن المنحة، وهي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، ويقيم على الأراضي الجزائرية بشكل دائم.

يجب ألا يكون المتقدم يعمل في إحدى القطاعين سواء كان الحكومي أو الخاص.

كما يجب ألا يكون متقدم مستفيد من أي منح أخرى.

يجب أن يقدم المتقدم شهادة تثبت أنه قد أنهى الخدمة العسكرية، أو قد حصل على إعفاء منها.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عام، وألا يتجاوز عمره 40 عام.

المستندات المطلوبة لتجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

بعد أن أعلن المسؤولين عن منحة البطالة في الجزائر لعام 2024 عن أهمية تجديد منحة البطالة كل ست أشهر، قد تساءل كافة المستفيدين من المنحة عن المستندات المطلوبة للتجديد، والتي تكون كالتالي: يجب تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، يجب تقديم شهادة ميلاد للمتقدم، ولكافة أفراد أسرته.