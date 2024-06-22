ألحق دلوقتي تسريب أسئلة امتحان فرنساوي الثانوية العامة المقرر يوم الثلاثاء 2024

يبحث الكثير من الطلاب عن أسئلة امتحان فرنساوي الثانوية العامة حيث لا يوجد أي تسريبات في أسئلة الامتحانات كما أن اللجنة تكون مشددة للغاية ولا تساعد على الغش حيث سوف نقوم بكتابة جميع الأسئلة المتوقعة والتي تأتي في الامتحانات كل سنة وبشكل مستمر ويجب التركيز عليها ومراجعتها بشكل جيد والتي قد يجدها الطالب في الامتحان بنسبة كبيرة، كما أن تلك الأسئلة تم اعتمادها والتأكد من صحتها بواسطة أهم وأكبر مدرسين اللغة الفرنسية والتي متوقع قدومها في الامتحان ذلك العام.

أسئلة امتحان فرنساوي الثانوية العامة

سوف نقوم بكتابة جميع الأسئلة التي يكون من المتوقع رؤيتها في امتحان هذا العام وتكون مهمة للغاية، حيث أن كافة التفاصيل المتعلقة بالأسئلة تكون كالتالي:

السؤال الأول وهو Tous les jours, albert fait ويحتوي على بعض الاختيارات يتم قراءتها وتحديد الإجابة الصحيحة من خلاله.

كذلك يوجد سؤال Sandra aime pratiquer les sports ويكون واحد من أهم الأسئلة ويجب مذاكرته جيدا.

سؤال pour mare, son sport prefere est ويجب مراجعته فهو من أكثر الأسئلة المتوقعة في الامتحان.

من المتوقع أن يأتي سؤال julie va participer au championnat في امتحان هذا العام 2024.

توزيع درجات امتحان اللغة الفرنسية

إليكم الطريقة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في توزيع درجات اللغة الفرنسية ذلك العام والتي تم اعتمادها وتأكيدها، حيث أن طريقة التوزيع تتلخص في الفقرات الآتية: