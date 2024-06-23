بالخطوات.. طريقة تحديث بيانات حساب المواطن 1445 والشروط اللازمة للتقديم

برنامج حساب المواطن من أكثر البرامج التى تقدم الدعم للعديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية، حيث يتسائل الكثير من المسجلين فى حساب المواطن عن طريقة تحديث البيانات، خاصه بعدما أتاحت وزارة الموارد البشرية عن إمكانية تحديث البيانات إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن 1445

وضعت عدة خطوات لابد من إتباعها حتى يتم تحديث بيانات حساب المواطن، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

فى البداية عليك الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن من هنا.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال حسابك الشخصي.

بعد ذلك، انقر على زر تحديث أو تعديل البيانات الشخصية.

سوق يظهر أمامك نموذج، قم بكتابة كافة البيانات الجديدة التى تريد تحديثها فى برنامج حساب المواطن، مثل تغيير عنوان السكن أو رقم الجوال او بيانات غير ذلك.

بعد كتابة وادخال كافة البيانات الجديدة، قم بمراجعة البيانات جيدا، وقد يطلب منك التأكيد على البيانات التى قمت بتحديثها بواسطة إدخال رمز التحقق أو من خلال إجراء خطوات أمنية اخري.

ثم قم بالضغط على خانة حفظ النموذجث أرسله.

قد تنتظر قليلا حتى يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

بعد مراجعة البيانات، قد يتم إرسال رسالة تأكيد على الجوال التى قمت بتسجيله، أو من خلال البريد الإلكتروني المسجل وذلك لتأكيد تحديث بياناتك بنجاح.

تعرف على شروط التسجيل فى حساب المواطن

هناك عدة شروط للتسجيل فى حساب المواطن، والتي منها مايلي: