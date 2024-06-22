خد بالك من البسلة ونوى البلح.. الفرق بين القهوة الأصلية والمغشوشة بعد انتشارها في الأسواق

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شهرة في العالم، ويحرص الناس على تناولها يوميًا، ومع هذا الاهتمام الكبير، ظهرت بعض المحاولات لتغش القهوة وبيعها بأسعار منخفضة، مما يعرض المستهلكين لمنتجات ذات جودة متدنية وقد تكون ضارة بالصحة، لذا فإن التفريق بين القهوة الأصلية والمغشوشة يمثل أهمية كبيرة.

سمات القهوة الأصلية

الطعم والرائحة: تتميز القهوة الأصلية بطعمها الغني والمعقد، ورائحتها العطرية الفواحة التي تملأ المكان.

اللون: البن المطحون للقهوة الأصلي يكون متجانساً وذو لون بني غامق.

الملمس: قوام القهوة الأصلية يكون ناعماً عند اللمس.

التحميص: تكون حبوب البن محمصة بشكل متجانس وتصدر صوتاً مميزاً عند طحنها.

المكونات: لا تحتوي على مواد مضافة أو شوائب؛ فقط حبوب البن.

سمات القهوة المغشوشة

الطعم والرائحة: غالبًا ما يكون الطعم غير متجانس مع وجود مرارة زائدة، ورائحة صناعية أو معدومة.

اللون: قد يكون لون البن غير متجانس ويميل إلى البني الفاتح أو الداكن بشكل غير طبيعي.

الملمس: قوام القهوة المغشوشة قد يكون خشناً نتيجة لخلطها بمواد أخرى.

التحميص: تظهر حبوب البن المحمصة بشكل غير متجانس مع وجود بقع حروق.

المكونات: تحتوي على مواد مضافة مثل الحبوب المطحونة أو المواد الكيماوية لتحسين اللون والطعم.

الفرق بين القهوة الأصلية والمغشوشة