وقد يتحقق الحلم عبر التليفون (معك مصطفى الأغا قناة إم بي سي).. مع مسابقة الحلم 2024 وجائزة المليون دولار

وسط حالة من الترقب الكبيرة من جميع المشاركين والحالمين بالفوز، يقترب موعد الإعلان عن فائز جديد والسحب على الجائزة الكبرى لمسابقة الحلم 2024، وهو السحب المقرر خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تُعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، والتي تصل قيمة الجوائز الإجمالية إلى 3.5 مليون دولار سنويًا، وتشمل المسابقة جوائز أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجوائز شهرية بقيمة 100 ألف دولار تمنح 12 مرة في السنة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تصل قيمتها إلى مليون دولار في نهاية كل عام.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

هذا ويمكن لجميع الراغبين في المشاركة في مسابقة الحلم 2024، من خلال التواصل والاشتراك من جميع أنحاء العالم العربي، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة كما يلي:

مصر: 95458.

السعودية: STC: 858888 – MOBILY: 650444 – ZAIN: 755505.

الإمارات: ETISALAT: 5544 – DU: 3636.

تونس: 85988.

المغرب: maroc tel: 9669 – INWI: 9669.

الأردن: Zain: 94099 – Orange: 94099.

البحرين: ZAIN: 94000 – BATELCO: 94000- STC: 94000.

فلسطين: JAWWAL: 1625 – ooredoo: 6144.

العراق: ZAIN: 2770 – ASIACELL: 2266 – KOREK: 2180.

اليمن: Sabafon: 5222 – You: 5222 – Yemen Mobile: 5222.

سوريا: Syriatel: 1565 – MTN: 1555.

الكويت: STC: 4141 – Zain: 4141.

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