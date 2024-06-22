مليوون مبروك… بعد طول انتظار شروط صرف معاش المتوفي 2024… هتاخد معاشين يباشا افرح

يبحث العديد من المواطنين عن الإجراءات الضرورية للحصول على منحة الوفاة بعد وفاة المؤمن عليه، وذلك بسبب الخطوات المتعددة التي تتطلب لصرف هذه المنحة للمستحقين، يصرف مبلغ المنحة لشهر الوفاة والشهرين اللاحقين، بالإضافة إلى الأجر المستحق لأيام العمل خلال الشهر التالي لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وفي مقال اليوم شوف نتعرف على اهم الشروط والأوراق الطلوبة للحصول على المعاش.

الحصول على معاش الوفاة

للحصول على منحة الوفاة، يتوجب على المستحقين اتباع الخطوات التالية:

تقديم طلب صرف المنحة، متضمنا استيفاء مستندات استحقاق المعاش. إحضار شهادة وفاة الفقيد المعاش. تعبئة وتقديم النموذج المخصص للمستفيدين من المعاش. تقديم المستندات المطلوبة لاستحقاق المنحة وفقا لظروف كل حالة.

الشروط والاوراق المطلوبة

تحت إطار هيئة التأمينات، يقر صرف منحة الوفاة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاش بمبلغ مالي يعادل قيمة شهر من المعاش عن شهر الوفاة والشهرين اللاحقين، إضافة إلى أجر أيام العمل في شهر الوفاة للأبناء، حيث تقدر قيمة المنحة بناء على الأجر أو المعاش المستحق في شهر الوفاة: