تحديث واتساب جي بي مجانا بدون حظر قبل الكل APK.. نسخة ابتديت رائعة اتسابق في فــك حظرك

إذا كنت من مستخدمين تطبيقات المراسلة والدردشات وتبحث عن التميز فأنت بذلك في حاجة إلى تنزيل تحديث واتساب جي بي، تلك النسخة التي تم تعديلها من النسخة الأصلية واتساب الرسمي، بل وأصبحت تتفوق على أصلها حيث تم تنزيل الآلاف والآلاف من النسخ لواتساب جي بي الذي يحتوي على الكثير من الإضافات والمميزات المختلفة عن أي نسخة أخرى.

تحديث واتساب جي بي

يعد الحصول على تحديث واتساب جي بي أمر هام وضروري لكل مستخدمي تلك النسخة المميزة التي تضم عدد كبير من المميزات ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

يمكن إخفاء علامتي الصح الخاصين بالوصول والخاصين بالقراءة في واتساب جي بي الازرق.

ويتم أيضا إخفاء كلمة جاري الكتابة التي يتم كتابتها للطرف الآخر، مما يمنح المستخدم مزيدا من الخصوصية.

يمنع واتساب جي بي الازرق استعادة الرسائل ويمنع أيضا حذفها من الطرف الآخر.

يمكن للمستخدم بكل سهولة أن يقوم بتفعيل الوضع المظلم في التطبيق.

كما يتم يمكن اضافة قفل الإنترنت، والذي يتم تفعيله من خلال وضع الطيران.

الإضافات الخاصة بتطبيق واتساب جي بي

هناك الكثير من الإضافات التي يختص بها تحديث واتساب جي بي دون غيره من النسخ الاخرى، ويعد من أبرز هذه الإضافات ما يلي: