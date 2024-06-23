الحق وظيفتك الان … التقديم لمسابقة الجمارك الجزائرية 2024 والشروط المطلوبة للتعيين 

تعتبر مسابقة الجمارك الجزائرية لعام 2024 فرصة مميزة للانضمام إلى واحدة من المؤسسات الحيوية في البلاد حيث تفتح مديرية الجمارك الجزائرية باب التقديم للمواطنين الراغبين في بدء مسارهم المهني في قطاع الجمارك وذلك وفقا لشروط ومتطلبات محددة حيث تهدف مسابقة الجمارك الجزائرية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مهام الجمارك بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب والغش التجاري سنوضح في هذا المقال الشروط التخصصات المطلوبة والمراحل التي يجب اجتيازها للتقديم في المسابقة.

يجب أن يكون سجل المتقدم خالي

يجب أن يتمتع المتقدم بلياقة بدنية جيدة وخلو من الأمراض المزمنة.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريا على الأقل أو شهادة جامعية معترف بها في التخصصات المطلوبة.

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

للمشاركة في مسابقة الجمارك الجزائرية لعام 2024 يجب اتباع الخطوات التالية بعناية لضمان التسجيل بنجاح:

افتح متصفح الإنترنت الخاص بك وانتقل إلى الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك الجزائرية

ابحث عن رابط أو زر التسجيل في مسابقة الجمارك على الصفحة الرئيسية للموقع واضغط عليه.

املأ استمارة التسجيل الإلكترونية بالمعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، المؤهل الدراسي، والعنوان.

تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل الانتقال للخطوة التالية.

قم بمسح المستندات المطلوبة ضوئيا .

ارفع الملفات الإلكترونية لهذه المستندات إلى الموقع في الحقول المخصصة لها.

اتبع التعليمات الموجودة على الموقع لدفع الرسوم المحددة من قبل المديرية للمشاركة في المسابقة قد تكون هناك خيارات متعددة للدفع مثل الدفع الإلكتروني أو من خلال مكاتب البريد.