اقترب الإعلان عنها.. إليكم موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر برقم الجلوس

نتائج البكالوريا في الجزائر هامة جدًا في مسار الطلاب التعليمي؛ إذ أنها تفصل بينهم وبين تحقيق أحلامهم ودراسة التخصص الجامعي المراد فيحدد مستقبلهم التعليمي والمهني، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد ذلك بعد الإنتهاء من تنظيم وإدارة الإمتحانات، وهي حريصة على توفير الوقت الكافي للتصحيح لدقة وسلامة النتائج.

موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في الجزائر

بدأت امتحانات البكالوريا في الجزائر 2024 في اليوم التاسع من يونيو الجاري، وانتهت في اليوم الثالث عشر، وقد سارت بتنظيمٍ دون أية مشاكل، وبدأت عملية التصحيح والتي غالبًا ما تستمر لمدة شهر؛ لتحري الدقة في التصحيح والنتائج، وعلى هذا يكون موعد الإعلان عن النتائج كما أعلنت وزارة التربية الوطنية في الساعة الرابعة يوم الأثنين الخامس عشر من يوليو 2024.

كيفية الإستعلام عن نتيجة البكالوريا

بعد الإعلان عن موعد نتائج البكالوريا واقترابه يجب الإطلاع على طرق الإستعلام عنها، حيث أتاحت وزارة التربية الوطنية إمكانية إتمام ذلك إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني، أو التواصل معها بإحدى الطرق المتوفرة للإستعلام.

1- الإستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

التوجه إلى موقع وزارة التربية الوطنية من هنـــا.



الضغط على خدمة (استخراج نتائج البكالوريا).

تسجيل البيانات المرادة (رقم الجلوس)، ثُم الضغط على (عرض).

في حالة ظهور النتيجة يمكن الضغط على (طباعة) للاحتفاظ بنسخةٍ منها.

2- التواصل مع وزارة التربية والتعليم في الجزائر

البريد الإلكتروني: [email protected]

[email protected] رقم التواصل: 21323527227

21323527227 العنوان: 08 شارع بكين، المرادية، الجزائر العاصمة.

08 شارع بكين، المرادية، الجزائر العاصمة. حسابات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، إكس.

سحب استدعاء اختبار البكالوريا

يجب على كافة المرشحين لاختبار البكالوريا في الجزائر إتمام عملية سحب استدعاء الاختبار، ويُمكن القيام بذلك بسهولة إلكترونيًا عبر موقع الديوان الوطني:

زيارة موقع الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات من هنـــا.

تحديد (الولاية) التي تدرس فيها، ثُم كتابة الإسم كاملًا.

الضغط على (المترشحين الأحرار)، تسجيل البيانات المطلوبة.

يظهر لك بيان الإستدعاء الضغط على (سحب)، ثم (طباعة).

النتائج تشكل محطة حاسمة في حياة الطلاب في كافة مراحلهم؛ لاسيما مرحلة البكالوريا في الجزائر، فيحظى موعد الإعلان عنها باهتمامٍ كبير لما لهذه المرحلة من أهمية كبرى في حياة الطلاب.