أعرف الخطوات بسهولة.. إليك آلية سداد المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا عبر منصة أبشر 2024

سداد قيمة المخالفات المرورية من الأمور المهمة في المملكة السعودية، حيث قد تعيق الكثير من الإجراءات والمعاملات في الجهات الرسمية، وقد أتاحت إدارة المرور وسيلة إلكترونية سهلة للإستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها عبر التعاون مع وزارة الداخلية وتوفير الخدمة على منصة أبشر الإلكترونية بخطواتٍ بسيطة.

الإستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها

الدخول إلى منصة أبشر من هنــــــا.

تسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. الدخول على (الخدمات الإلكترونية)، وتحديد خدمات (المرور).

اختيار خدمة (الإستعلام عن المخالفات المرورية). تسجيل البيانات المطلوبة (رقم الهوية، تاريخ الميلاد/ رقم المخالفة).

الضغط على (التالي)، وحينها تظهر لك المُخالفات. يُمكنك تحديد المخالفة المراد سدادها ثُم الضغط على (تسديد) يتم الإنتقال إلى نظام (سداد الإلكتروني).. قم بكتابة البيانات المطلوبة (رقم المخالفة/ طريقة السداد/ بيانات السداد). الضغط على (تسديد).

آلية سداد المخالفات المرورية للزائرين

لا بُد من الإستعلام بدايةً عن المُخالفة المرورية وقيمتها ثُم الإنتقال إلى خطوة السداد، ويُمكن إتمام كل ذلك إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

1- الإستعلام عن المخالفات غير المدفوعة للزائرين

تسجيل الدخول في منصة أبشر من هنــــــا. اختيار قطاع (المرور) من (دليل الخدمات). تحديد خدمة (الإستعلام عن المخالفات المرورية الغير مدفوعة للزائرين).

تحديد نوع الوثيقة، رقمها، وكتابة الرمز المرئي. الضغط على (عرض).. تظهر لك نوع المخالفة وقيمتها وموعد حدوثها.

2- سداد المخالفة المرورية

الدخول إلى بوابة سداد المخالفات- وزارة المالية من هنـــا.

تحديد طريقة الإستعلام (رقم الحدود/ رقم المخالفة). تسجيل البيانات المطلوبة ثُم الضغط على (استعلام). الضغط على (سداد) للمخالفة المرورية المراد دفع قيمتها. كتابة البيانات المطلوبة ثُم الضغط على سداد.

تعتبر أبشر هي المنصة الرسمية التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي يمكن من خِلالها إتمام كافة الإجراءات والإستعلام عن المعاملات والمخالفات المُختلفة، وإمكانية تقديم الاعتراضات عليها أو سدادها عبره.