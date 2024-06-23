دعمك اقتراب على النزول|.. إليك موعد صرف الدعم السكني لشهر يوليو القادم 2024

قبل الإعلان عن موعد صرف الدعم السكني للشهر الجديد لا بُد من التأكد من استحقاقك للدعم، ويُمكن ذلك إلكترونيًا عبر منصة سكني؛ لمعرفة حالة الأهلية وإمكانية إعادة تقديم الطلب أو الاعتراض في حالة كانت النتيجة (غير مستحق)، ويفضل التحقق من الشروط والفئات المستحقة بدقة للتأكد من أنك ضمنهم قبل التقديم.

موعد صرف الدعم السكني يوليو 2024

تعلن وزارة الإسكان شهريًا عن موعد صرف الدعم السكني والذي غالبًا ما يكون في موعدٍ ثابت وهو اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي عدا إذا وافق ذلك اليوم عطلة رسمية فيتم التأخير/ التقديم وفقًا لما تعلنه الوزارة، والذي يكون في يوم الثلاثاء الـ 24 من يوليو.

الإستعلام عن أهلية الدعم السكني

الدخول إلى موقع سكني من هنـــا.

تسجيل الدخول في الحساب الشخصي، ثُم الإنتقال إلى (الخدمات). الضغط على (التحقق من حالة الاستحقاق)، ثُم (حالة الأهلية).

كتابة البيانات المطلوبة (رقم الهوية، الرمز المرئي)، ثُم الضغط على (استعلم). تظهر نتيجة الاستحقاق.

شروط صرف الدعم السكني والفئات المستحقة

لصرف الدعم السكني لا بُد من تطابق الشروط التي قامت بتقييدها الهيئة المنوطة بالدعم وقد تم توفير لائحة للدعم السكني تشمل كُل تفاصيل الاستحقاق والتقديم ويُمكن الوصول إليها من هنــا.

شروط الدعم

الجنسية السعودية أو الإقامة الدائمة فيها.

تعدي عمر الخامسة والعشرين.

أن يكون السجل خالي من الجرائم والأحكام.

عدم وجود سكن خاص باسم المقدم.

محدودية الدخل.

ألا يكون المقدم أو أحد أفراد أسرته سبق لهم التقديم على أي دعم حكومي للحصول على مسكن.

الفئات المستحقة

من لا يملكون سكنًا خاصًا بهم.

المقبل على الزواج.

المطلقات والأرامل.

ذوي الدخل المحدود.

هناك العديد من الفئات التي لا تمتلك مسكن خاص في السعودية؛ لذا قامت وزارة الإسكان بتقديم مبادرة الدعم السكني والتي توفر للفئات المستحقة سكنًا؛ وذلك وفقًا لبعض الشروط الخاصة.