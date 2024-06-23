حلوى سهلة وسريعة.. طريقة عمل كيكة الشكولاتة بدون فرن بطعم شهى ولذيذ

كيكة الشكولاته من الحلوي الشهية واللذيذة والتي يعشق تناولها الكبار والصغار، لما لها من مذاق متميز، وتحب العديد من السيدات تقديمها فى المناسبات وأعياد الميلاد، وذلك لأنها سهلة وسريعة التحضير ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود لتحضيرها، بالإضافة أنه يمكن تحضيرها بدون الحاجه إلى الفرن، وبمكونات بسيطة وبطعم شهى ولذيذ أحلى من الجاهز بكثير.
طريقة عمل كيكة الشكولاتة فى المقلاة
يمكنك سيدتي تحضير كيكة الشكولاته دون الحاجه إلى الفرن وذلك عن طريقة تحضيرها فى المقلاة أو الطاسة وبطعم شهى ولذيذ، ماعليكي سوي إحضار المكونات التالية:
- واحد كوب ونصف من الدقيق المنخول، متعدد الإستخدام.
- واحد كوب سكر أبيض.
- ملعقة واحده صغيرة بيكربونات الصوديوم.
- 1/4 كوب من الزيت.
- 1/4 كوب كاكاو خام بودرة.
- واحد كوب ماء دافئ.
- ملعقة واحده من النسكافية.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيره خل.
- رشة ملح.
خطوات التحضير
- احضري وعاء نظيف ثم ضعي به الدقيق المنخول واضيفي إليه المكونات الجافة مثل: الكاكاو والسكر والملح والبيكربونات الصوديوم والسكر.
- قلبي كافة المكونات الجافة مع بعضها جيدا.
- وفى كوب الماء الدافئ ضعى ملعقة النسكافية وتقلب جيدا حتى يذوب الكاكاو تماما.
- ثم قومي بإضافة مزيج الكاكاو بالماء إلى خليط الدقيق.
- وباستخدام المضرب اخفقي المكونات جيدا، ثم اضيفي إليهم الخل، واخفقي مره أخرى.
- وبالتدريج أضيفي الزيت واخفقي جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويتكون لديكي قوام ناعم.
- احضري مقلاة أو طاسة غير لاصقه وتدهن بفرشة بالقليل من الزيت.
- صبي خليط الكيكة فى المقلاة وتغطي بغطاء وتترك على نار هادئة حتي تنضج تماما قد تستغرق من 10ل 15 دقيقة حتي تماما النضج.
- ارفعي الكيكه من على النار حتي تبرد تماما ويمكنك تزيينها بصوص الشكولاته أو السكر البودر وذلك حسب الرغبة .