القمة المرة دي من ناار|.. إليك موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري 2024

في الجولة الـ 27 اقترب موعد المواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024 بعد فوز الفريقان في آخر مبارياتهما (فاركو- الزمالك)، (الداخلية – الأهلية)، ويترقب الجماهير النتيجة بفارغ الصبر في أجواءٍ تنافسية، ويحرص كِلا الفريقين على تقديم الأداء الأفضل للحصول على دوري الموسم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

تم الإعلان عن الموعد الرسمي للمباراة القائمة على أرض استاد القاهرة الدولي بين أكبر الفرق المصرية (الأهلي – الزمالك) بعد فوز الزمالك على الأهلي في المباراة الأخيرة بفارق هدف؛ إذ كانت النتيجة (2 – 1).. ففريق الزمالك حريص هذا الموسم على التتويج باللقب والفوز في الدوري المصري 2024 بما قدمه من أداء رائع خِلال المباريات السابقة.

بدأت الإستعدادات للمواجهة بين الفريقين في اليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري 2024 في 7:00 م، ويتم بث المباراة على قناة (on time sport) (نايل سات).

نتيجة مباريات الأهلي والزمالك خلال الدوري المصري 2024

حقق الفريقين نتائج عالية خِلال مبارياتهما السابقة ليتواجها في النهاية خِلال الأيام القليلة القادمة.

نتائج مباريات الأهلي

التاريخ الفريق النتيجة 18 / 5 الأهلي – الترجي التونسي 0 – 0 25 / 5 الأهلي – الترجي التونسي 1 – 0 14 / 6 الأهلي – فاركو 2 – 1 18 / 6 الأهلي – الاتحاد السكندري 1 – 0 21/ 6 الأهلي – الداخلية 2 – 1

نتائج مباريات الزمالك

التاريخ الفريق النتيجة 19 / 5 الزمالك – نهضة البركان 1 – 0 23 / 5 الزمالك – فيوتشر إف سي 1 – 1 17 / 6 الزمالك – المصري 1 – 2 21/ 6 الزمالك – فاركو 2 – 0

لطالما كانت المنافسة بين فريقي الأهلي والزمالك قوية منذ تأسس الفريقين، وقد تواجها في الكثير من المباريات، وها نحن نترقب مواجهة شرسة بينهما خِلال الأيام القادمة على لقب الدوري المصري.