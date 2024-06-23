القمة المرة دي من ناار.. إليك موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري 2024

mostafa magdey تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
القمة المرة دي من ناار.. إليك موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري 2024
القمة المرة دي من ناار|.. إليك موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري 2024

في الجولة الـ 27 اقترب موعد المواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024 بعد فوز الفريقان في آخر مبارياتهما (فاركو- الزمالك)، (الداخلية – الأهلية)، ويترقب الجماهير النتيجة بفارغ الصبر في أجواءٍ تنافسية، ويحرص كِلا الفريقين على تقديم الأداء الأفضل للحصول على دوري الموسم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

تم الإعلان عن الموعد الرسمي للمباراة القائمة على أرض استاد القاهرة الدولي بين أكبر الفرق المصرية (الأهلي – الزمالك) بعد فوز الزمالك على الأهلي في المباراة الأخيرة بفارق هدف؛ إذ كانت النتيجة (2 – 1).. ففريق الزمالك حريص هذا الموسم على التتويج باللقب والفوز في الدوري المصري 2024 بما قدمه من أداء رائع خِلال المباريات السابقة.

بدأت الإستعدادات للمواجهة بين الفريقين في اليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري 2024 في 7:00 م، ويتم بث المباراة على قناة (on time sport) (نايل سات).

نتيجة مباريات الأهلي والزمالك خلال الدوري المصري 2024

حقق الفريقين نتائج عالية خِلال مبارياتهما السابقة ليتواجها في النهاية خِلال الأيام القليلة القادمة.

نتائج مباريات الأهلي

التاريخالفريقالنتيجة
18 / 5الأهلي – الترجي التونسي0 – 0
25 / 5الأهلي –  الترجي التونسي1 – 0
14 / 6الأهلي – فاركو2 – 1
18 / 6الأهلي –  الاتحاد السكندري1 – 0
21/ 6الأهلي – الداخلية2 – 1

نتائج مباريات الزمالك

التاريخالفريقالنتيجة
19 / 5الزمالك – نهضة البركان1 – 0
23 / 5الزمالك –  فيوتشر إف سي1 – 1
17 / 6الزمالك –  المصري1 – 2
21/ 6الزمالك – فاركو2 – 0

لطالما كانت المنافسة بين فريقي الأهلي والزمالك قوية منذ تأسس الفريقين، وقد تواجها في الكثير من المباريات، وها نحن نترقب مواجهة شرسة بينهما خِلال الأيام القادمة على لقب الدوري المصري.

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mostafa magdey

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القمة المرة دي من ناار.. إليك موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري 2024
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