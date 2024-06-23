“كينج الأسواق في المبيعات” أوبو الجديد وصل بسعر مميز ومواصفات هتخليك تفتخر بموبايلك!

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“كينج الأسواق في المبيعات” أوبو الجديد وصل بسعر مميز ومواصفات هتخليك تفتخر بموبايلك!

أصدرت شركة أوبو اقوى نسخة من هواتف أوبو الشهيرة حيث يمتلك إمكانيات جبارة سواء في البطارية وحجمها، أو دقة الشاشة والكاميرا فهو مناسب جدا لجميع الفئات وخاصة الفئة المتوسطة، حيث أن سعره اقتصادي في الأسواق المصرية مقارنة بهواتف الفلاجشيب عالية الثمن، وفيما يلي سنتعرف على جميع المواصفات بالتفصيل الخاصة بهاتف أوبو رينو 10 الجديد.

مواصفات هاتف Oppo Reno 10

يتميز هاتف أوبو الجديد بكونه أحدث وأقوى إصدارات الشركة في الآونة الأخيرة ويحمل الصفات التالية:

اسم الهاتفOppo Reno 10
نوع الشاشةAMOLED شاشة
حجم الشاشة6.7 بوصة
معدل التحديث120 هيرتز في الثانية
دقة الشاشة1080×2412
عدد الكاميرات2 كاميرا
سعة التخزين الداخليةتبدأ من 128 إلى 256 جيجابايت
نوع المعالجDimensity 7050
السعر16500 جنيه مصري
سعة البطارية5000 مللي أمبير
سعة الذاكرة العشوائية8 جيجابايت
هاتف Oppo Reno 10
هاتف Oppo Reno 10

مميزات هاتف Oppo Reno 10

تعرف بشئ من التفصيل على أهم المميزات التي يحملها هاتف Oppo Reno 10 الجديد والتي تتمثل في كل ما يلي:

  • الموبايل من الفئة المتوسطة للهواتف فيأتي بسعر 16 ألف و500 جنيه مصري، مع إمكانيات جبارة وسعة بطارية ضخمة تصل إلى 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات.
  • يحتوي على شاشة بكثافة بكسلات 394 نقطة لكل بوصة، كما أنها محمية بطبقة من الزجاج من نوع (AGC DT-Star2 Asahi Glass).
  • يدعم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية (الرئيسية بعدسة واسعة بدقة 64 ميجا بكسل بتقنية PDAF+ كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 مبجابكسل+كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل+ فلاش LED مع تقنية HDR).
  • أما عن صور السيلفي ومكالمات الفيديو فيدعم الموبايل كاميرا أمامية فائقة الجودة بدقة 32 ميجا بكسل.
  • يعمل الموبايل على نظام تشغيل أندرويد (Android 14).
  • والجدير بالذكر نوع المعالج القوي (Dimensity 7050) المطور من قبل شركة ميدياتك التايوانية.
  • يدعم الهاتف شريحة متخصصة في معالجة رسوميات الجرافيك (Mali-G68 MC4).
  • يقترن الموبايل بذاكرة واسعة التخزين 128 أو 256 جيجابايت وقابلة للتوسيع بإضافة بطاقة micro SD.
  • يتوفر الهاتف في جميع الأسواق المصرية والسعر متفاوت بمقدار قليل بين كل متجر.
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معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

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