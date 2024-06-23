“كينج الأسواق في المبيعات” أوبو الجديد وصل بسعر مميز ومواصفات هتخليك تفتخر بموبايلك!

أصدرت شركة أوبو اقوى نسخة من هواتف أوبو الشهيرة حيث يمتلك إمكانيات جبارة سواء في البطارية وحجمها، أو دقة الشاشة والكاميرا فهو مناسب جدا لجميع الفئات وخاصة الفئة المتوسطة، حيث أن سعره اقتصادي في الأسواق المصرية مقارنة بهواتف الفلاجشيب عالية الثمن، وفيما يلي سنتعرف على جميع المواصفات بالتفصيل الخاصة بهاتف أوبو رينو 10 الجديد.

مواصفات هاتف Oppo Reno 10

يتميز هاتف أوبو الجديد بكونه أحدث وأقوى إصدارات الشركة في الآونة الأخيرة ويحمل الصفات التالية:

اسم الهاتف Oppo Reno 10 نوع الشاشة AMOLED شاشة حجم الشاشة 6.7 بوصة معدل التحديث 120 هيرتز في الثانية دقة الشاشة 1080×2412 عدد الكاميرات 2 كاميرا سعة التخزين الداخلية تبدأ من 128 إلى 256 جيجابايت نوع المعالج Dimensity 7050 السعر 16500 جنيه مصري سعة البطارية 5000 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت

مميزات هاتف Oppo Reno 10

تعرف بشئ من التفصيل على أهم المميزات التي يحملها هاتف Oppo Reno 10 الجديد والتي تتمثل في كل ما يلي: