حملها هسة|.. إليك أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة pdf من موقع مظلتي الرسمي والشروط المطلوبة

تقدم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية مبادرات دعم مُختلفة بعِنوان الرعاية الإجتماعية، ومن بين خدمات الدعم المقدمة أعلنت عن موعد نزول كشوفات أسماء مستحقي الوجبة السابعة- الرعاية الإجتماعية، ويُمكن الإستعلام عن الإستحقاق من عدمه من خِلال موقع مظلتي وذلك في حالة توافرت الشروط المطلوبة وتم تقديم طلب الحصول على الدعم.

الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة

الدخول إلى موقع مظلتي من هنـــــــــــا.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، والضغط على خيار (أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة). تحديد (مكان الإقامة)، ثُم الضغط على (بحث). تظهر نتائج الكشوفات (PDF) يُمكن تحميلها والبحث عن الإسم.

شروط دعم الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة

أن يكون عمر المستفيد من الرجال بين 16 – 60 عامًا، وللنساء بين ال 15 – 55.

عدم تجاوز عدد أفراد الأسرة 4.

أن تكون قيمة الدعم المخصصة أعلى من الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة.

تقديم المستندات المطلوبة أهمها: الهوية الشخصية، إثباتات الحاجة إلى الدعم.

مستحقي دعم الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة وقيمته

يختلف المبلغ الذي تقدمه هيئة الحماية الإجتماعية في العراق؛ وفقًا لعدد أفراد الأسرة، وذلك في حالة توافرت فيهم شروط الإستحقاق، وكانوا ضمن الفئات المشمولة في الدعم.

قيمة الدعم (دينار / شهر)

فرد : 50

: 50 فردين: 70

70 3 أفراد : 90

90 4 أفراد: 100

100 5 أفراد: 110

110 6 أفراد وأكثر: 120

الفئات المستحقة

الفئات البالغة سن العجز (65 عامًا).

المكفوفين.

ذوي الإعاقات الذين تعوقهم إعاقتهم عن العمل.

المصابون بالشلل الرباعي دون اشتراط عمر معيّن لهم.

الأيتام القصر سواء فاقدين أحد أبويهم أو كلاهما.

الدارس المتزوج الذي تمنعه دراسته من العمل.

المطلقات / الأرامل اللاتي لا يجدن من يعولهنّ وليس لديهنّ مصدر دخل.

قامت وزارة الشؤون الإجتماعية في العراق بتقديم برنامج دعم (الوجبة السابعة) لعدة فئات تعاني من ظروفٍ صعبة، وذلك من أجل تحسين حالتهم المادية وتوفير لهم معيشة جيدة على أراضي الدولة.