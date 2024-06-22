متخليش البياع يضحك عليك.. الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش وطريقة التفرقة بينهما !!

يعتبر زيت الزيتون من المنتجات الطبيعية، والذي يعرف بفوائده الصحية المتعددة، ويعد من أفضل الزيوت المستخدمة للطهي والعلاجات الطبيعية، ولكن مع زيادة الطلب على زيت الزيتون، انتشرت أيضًا الزيوت المغشوشة، لذا من المهم معرفة الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والزيت المغشوش لضمان الحصول على منتج عالي الجودة، وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال المقال التالي.

الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

وفي هذا الجدول سوف نقوم بعرض الفرق الواضح بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش، وهو على النحو التالي:

المعيار زيت الزيتون الأصلي زيت الزيتون المغشوش الطعم والرائحة نكهة فاكهية مع لمسة خفيفة من المرارة طعم صناعي أو معدوم النكهة اللون من الأخضر الداكن إلى الذهبي الفاتح غير متناسق أو مشوب بالألوان الأخرى القوام سميك نوعاً ما مائي وخفيف التعبئة زجاجات داكنة زجاجات شفافة أو بلاستيكية رخيصة الاختبار الكيميائي نسب عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة مستويات منخفضة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة

الصفات الأساسية لزيت الزيتون الأصلي

الطعم والرائحة: زيت الزيتون الأصلي له طعم فاكهي ونكهة قوية مع لمسة خفيفة من المرارة.

اللون: يتراوح لون زيت الزيتون الأصلي من الأخضر الداكن إلى الذهبي الفاتح.

القوام: الزيت الأصلي يكون سميكًا نوعاً ما.

التعبئة: عادةً ما يتم تعبئة زيت الزيتون الأصلي في زجاجات داكنة للحفاظ على جودته.

الاختبار الكيميائي: يحتوي زيت الزيتون الأصلي على نسب عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة.

الصفات الأساسية لزيت الزيتون المغشوش