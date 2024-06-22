“موبايلك بيخلص شحن بسرعة” اعرف إزاي تحافظ على بطارية هاتفك عشان تدوم لأطول مدة!

في ظل غلاء الأسعار السائد في الأسواق الإلكترونية أصبح من الصعب شراء هاتف جديد، ولذلك نقدم لكم بعض النصائح التي تحافظ على صلاحية موبايلك لفترة أطول وعدم إرهاق بطاريته ومكوناته، حيث يدور في أذهان المستخدمين أن عملية شحن الهاتف عملية بسيطة، ولكن في حقيقة الأمر تعتبر من أهم العمليات المتعلقة بسلامة الجهاز تابع التفاصيل.

كيفية الحفاظ على سلامة هاتفك؟

لابد من وضع عملية شحن الهاتف في الاعتبار لعدم الوقوع ضمن أي حادث يتعرض له الجهاز، ولكي تضمن طول عمره وأداء أفضل من خلال اتباع بعض النصائح التي تتمثل في السطور التالية..

أولا استخدام الكابل والشاحن المرفقين مع الهاتف نفسه، أو استخدام شاحن مضمون أي تم إصداره من شركة معتمدة ولابد من توافقه مع الجهاز الخاص بك، حيث إن استخدام أي جهاز شحن مقلد أو رخيص يشكل خطر كبير على الجهاز بالتسبب في تلفه أو حدوث حريق في مكونات الجهاز.

لابد من تجنب الشحن الزائد للموبايل حيث تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى تلف البطارية ويفضل شحن الهاتف إلى 100% وعدم وجوده على الشاحن أكثر من ذلك، حيث تحتوي بعض الأجهزة على مميزات مدمجة تساعد في الحد من الشحن الزائد من خلال قطع وصول الطاقة الكهربية بمجرد شحن بطارية الهاتف بالكامل.

أهم الإرشادات الواجبة للحفاظ على هاتفك

إليك أهم النصائح الضرورية التي تحافظ على سلامة أداء هاتفك مدة أطول وهي كالتالي: