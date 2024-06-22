“الواتساب مش أمان” حماية هاتفك من مكالمات الواتساب الخطيرة! سارعوا بتغيير إعداداتكم!

حذر خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي واتساب من اجراء المكالمات الصوتية، فلابد من أخذ الحذر للبعد عن عمليات الاحتيال التي تخسر المستخدمين مدخراتهم وممتلكاتهم، كما نوه خبراء في هيئة Action Fraud أن المحتال يظهر كعضو في أحد مجموعات الدردشة الخاصة على واتساب، كما يستخدم اسم وصورة مستعارة ومزيفة لكسب ثقة الأشخاص والتجسس عليهم، وسوف نتعرف على التفاصيل في السطور التالية.

احذر من استخدام الواتساب

عند إجراء الفرد مكالمة صوتية خلال الواتساب يقوم المحتال بإرسال رمز مرور (OTP) لضحية عملية الغش، وذلك بغرض الانضمام إلى مكالمة قادمة لجميع أفراد المجموعة، كما يطلب من الشخص مشاركة هذا الرمز معهم ليتم تسجيلهم في المكالمة وهذا هو مضمون عملية الاحتيال.

في الحقيقة يكون الرمز المرسل هو رمز يسمح للمحتال تسجيل حساب الواتساب للشخص الضحية على جهازه الجديد ليتمكن من السيطرة على جميع حساباته.

نصائح لمنع التعرض للاحتيال

طمأن المتحدث الرسمي باسم واتساب أن الرسائل الشخصية المرسلة خلال الواتساب تكون محمية بالتشفير الشامل، كما شددت الجهات الأمنية على ضرورة عدم مشاركة رمز PIN (المكان من 6 أرقام) مع أي شخص حتى وإن كان أقرب أفراد عائلتك أو صديقك.

كما صرحت هيئة Action Fraud بأنه عند تلقي رسالة مشبوهة، لابد من الاتصال أو الطلب من الشخص الراسل إرسال رسالة صوتية للتحقق من هوية الشخص الراسل.