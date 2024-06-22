وظيفتك هنا .. التقديم بمسابقة الجمارك الجزائرية 2024 الشروط والمستندات المطلوبة

تعمل الحكومة الجزائرية جاهدة، من أجل القضاء على البطالة، حيث قد قامت المديرية العامة للجمارك بالإعلان عن فتح باب التقديم على مسابقة الجمارك لعام 2024، والتي تحتوي على العديد من الوظائف التي قد وفرتها دولة الجزائر من أجل شبابها الذي يعانون من البطالة، وتعد مسابقة الجمارك أحد أشكال القضاء على البطالة، وقد قامت المديرية العامة للجمارك بتحديد بعش شروط التسجيل، وقامت أيضًا بتوضيح طريقة التسجيل في المسابقة.

كيفية التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

سيكون عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة، من أجل التسجيل في مسابقة الجمارك لعام 2024، وهذه الخطوات قد أعلنت عنها المديرية العامة للجمارك، وهي:

سيكون عليك في البداية تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب المديرية العامة للجمارك

ثم قم بالضغط على أيقونة التسجيل في مسابقة الجمارك.

وبعدها سيكون عليك إدخال كافة البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع، مثل: الإسم، العنوان، المؤهل التعليمي.

ثم قم بإدخال كافة المستندات والأوراق التي يريدها الموقع.

وبعدها سيكون عليك دفع رسوم الاشتراك في المسابقة

شروط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

قد أوضحت المديرية العامة للجمارك أن هناك بعض الشروط البسيطة، التي يجب أن تكون موجودة في المتقدم، حتي يتمكن من التسجيل في المسابقة، وهذه الشروط هي:

يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم طلب الاشتراك بخط اليد.

يجب أن يقوم المتقدم بتقديم كافة بياناته الشخصية أثناء التقديم على الموقع.

يجب أن يمتلك المتقدم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

يجب أن يقوم المتقدم بتقديم إيصال دفع الاشتراك في المسابقة.

يجب أن يقدم المتقدم شهادة تثبت إتمام الخدمة الوطنية.

المستندات المطلوبة بعد القبول في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

حين يتم قبولك من قبل المسؤولين عن مسابقة الجمارك الجزائرية لعام 2024، سوف يطلب منك تقديم بعض المستندات، وهي: