“منحة 300 ريال فورية”.. طريقة التقديم في منفعة سلطنة عمان 2024 ذوي الإعاقة والمحتاجين والمتعثرين

أطلقت الحكومة العُمانية، منفعة مالية للعديد من المواطنين والفئات الغير قادرين العمل وأصحاب الإعاقات، فضلاً عن أن المنفعة أصبحت تستقطب ملايين الأشخاص داخل سلطنة عمان بما تصل قيمتها شهريًا إلى 300 ريال عُماني، وعليه يمكنك التسجيل في المنفعة إلكترونيًا، عبر الموقع الرسمي لصندوق الحماية الاجتماعية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة والمحتاجين

لكي تقوم بتقديم طلب الحصول على منفعة مالية سواء كنت من ذوي الإعاقة أو المحتاجين داخل سلطنة عُمان، لابد من اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تذهب إلى موقع صندوق الحماية الاجتماعية عبر الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الصندوق.

مع اختيار نوع المنفعة التي ترغب فيها سواء كانت “ذوي الإعاقة، أو أسرية، أطفال”.

ليتم إدخال بيانات الشخص الراغب في الحصول على المنفعة بمختلف الخانات المخصصة لذلك.

أن يتم إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في المنفعة.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في منفعة سلطنة عمان؟

بشكل عام فإن شروط المنفعة تختلف من فئة إلى أخرى، وفقًا لحالتها المادية، إلا أن سلطنة عمان تقدم العديد من المساعدات المالية، وفقًا للشروط الأتية:-