“هيكسر الأسوق من الجمدان” هاتف جديد بتصميم خيالي ومواصفات قوية هيتحدى أي هاتف تاني!

أشارت شركة أوبو الصينية إلى مواصفات هاتفها الجديد (Oppo K12) بالإضافة إلى السعر المنافس التي طرحته في الأسواق، حيث يبدأ سعره من 299 دولار (14,266 جنيه مصري)، وفي السطور التالية سوف نعرض أهم المواصفات والمزايا التي يأتي بها الهاتف بشيء من التفصيل.

مواصفات هاتف Oppo K12

يأتي هاتف أوبو K12 بمواصفات تجعله منافس قوي للهواتف الرائدة في الأسواق التجارية من بين العديد من العلامات التجارية الأخرى وتتمثل أهم خصائصه فيما يلي:

اسم الهاتف Oppo K12 نوع الشاشة AMOLED شاشة حجم الشاشة 6.7 بوصة معدل التحديث 120 هيرتز دقة الشاشة FHD+K عدد الكاميرات 2 كاميرا سعة التخزين الداخلية 512 جيجابايت نوع المعالج Snapdragon 7 Gen 3 السعر 299 دولار (14266 جنيه مصري ) سعة البطارية 5500 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت

مميزات هاتف Oppo K12

يأتي هاتف Oppo K12 بعدة مميزات تجعله أفضل اختيار سواء من جانب السعر أو المواصفات أو الشكل، وفيما يلي بعض من مزايا الهاتف التي تتمثل في كل ما يلي: