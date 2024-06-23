“هيكسر الأسوق من الجمدان” هاتف جديد بتصميم خيالي ومواصفات قوية هيتحدى أي هاتف تاني!

أشارت شركة أوبو الصينية إلى مواصفات هاتفها الجديد (Oppo K12) بالإضافة إلى السعر المنافس التي طرحته في الأسواق، حيث يبدأ سعره من 299 دولار (14,266 جنيه مصري)، وفي السطور التالية سوف نعرض أهم المواصفات والمزايا التي يأتي بها الهاتف بشيء من التفصيل.
مواصفات هاتف Oppo K12
يأتي هاتف أوبو K12 بمواصفات تجعله منافس قوي للهواتف الرائدة في الأسواق التجارية من بين العديد من العلامات التجارية الأخرى وتتمثل أهم خصائصه فيما يلي:
|اسم الهاتف
|Oppo K12
|نوع الشاشة
|AMOLED شاشة
|حجم الشاشة
|6.7 بوصة
|معدل التحديث
|120 هيرتز
|دقة الشاشة
|FHD+K
|عدد الكاميرات
|2 كاميرا
|سعة التخزين الداخلية
|512 جيجابايت
|نوع المعالج
|Snapdragon 7 Gen 3
|السعر
|299 دولار (14266 جنيه مصري )
|سعة البطارية
|5500 مللي أمبير
|سعة الذاكرة العشوائية
|12 جيجابايت
مميزات هاتف Oppo K12
يأتي هاتف Oppo K12 بعدة مميزات تجعله أفضل اختيار سواء من جانب السعر أو المواصفات أو الشكل، وفيما يلي بعض من مزايا الهاتف التي تتمثل في كل ما يلي:
- يحتوي الهاتف على شاشة توفر تجربة بصرية مميزة سواء في تصفح الويب أو الألعاب الإلكترونية ومشاهدة البرامج فهو يواكب جميع التحركات.
- يدعم معالج كوالكوم الرائد من بين جميع المعالجات بين جميع الشركات العالمية لذلك فهو يوفر أداء متميز وفائق السرعة.
- من أهم ما يتميز به الموبايل هو إمكانية تعدد الأوامر التي تعطيها له مما يؤدي إلى التبديل بين التطبيقات بسهولة.
- يحتوي على بطارية ضخمة بقوة 5500 مللي أمبير في الساعة ولذلك يوفر إمكانية الاستخدام والاستمتاع طوال اليوم دون الخوف من نفاذ طاقة البطارية.
- تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 100 وات في وقت قصير جدا.
- يأتي الهاتف بكاميرا مذهلة حيث يحتوي على عدسة أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل لالتقاط الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو بدقة 4k.
- يدعم الهاتف كاميرا أمامية بدقه 20 ميجا بيكسل.
- يعمل الهاتف بواجهة أوبو ColorOS 14 وذلك حسب نظام التشغيل أندرويد 14.
- والجدير بالذكر احتواء الهاتف على واجهة مستخدم سهلة مع بعض البرامج المصممة بغرض الإنتاجية والترفيه بالإضافة إلى وضع الاستعداد لبطاقة SIM والتخزين القابل للتوسيع باستخدام بطاقة micro SD.
- علاوة على ذلك تقنية الدفع الإلكتروني NFC ودعم التحكم عن بعد باستخدام الأشعة تحت الحمراء.
- الهاتف من أفضل الاختيارات التي تلبي جميع الاحتياجات اليومية وبأفضل سعر للفئة محدودة الميزانية.