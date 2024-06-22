سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 12 Pro: الإبداع والتميز في جهاز واحد بتقنيات متطورة وتصميم يخطف الأنظار!

bdalhady تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 12 Pro: الإبداع والتميز في جهاز واحد بتقنيات متطورة وتصميم يخطف الأنظار!

يعتبر هاتف Oppo Reno 12 Pro من الهواتف التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جهاز يلبي احتياجات العمل والترفي، مع شاشة OLED مذهلة ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1، يقدم هذا الهاتف تجربة مستخدم سلسة وممتعة، كما أنه مزود بكاميرات عالية الدقة تسمح بالتقاط صور واضحة ومليئة بالتفاصيل، بالإضافة إلى بطارية تدوم طويلًا تدعم الشحن السريع، مما يجعله مثاليًا للاستخدام المكثف.

مواصفات الهاتف

يأتي Oppo Reno 12 Pro بمجموعة من المواصفات التي تضعه في مصاف الهواتف الرائدة، من شاشته الكبيرة ذات معدل التحديث العالي إلى نظام الكاميرا المتقدم، يوفر هذا الجهاز تجربة استخدام متكاملة ترضي حتى أكثر المستخدمين تطلبًا.

الشاشة6.74 بوصة OLED، 120 هرتز
المعالجSnapdragon 8+ Gen 1
الذاكرة العشوائية12 جيجابايت
التخزين256 أو 512 جيجابايت
الكاميرا الخلفية50 + 32 + 8 ميجابكسل
البطارية4700 مللي أمبير
السعرحوالي 490 دولار أمريكي

مميزات الهاتف

مع Oppo Reno 12 Pro، تحصل على مزايا تجعل استخدامك للهاتف تجربة فريدة، منها الأداء العالي والشحن السريع الذي يبقيك متصلاً طوال اليوم.

  1. شاشة OLED عالية الدقة مع معدل تحديث 120 هرتز.
  2. معالج قوي Snapdragon 8+ Gen 1.
  3. ذاكرة عشوائية كبيرة تصل إلى 12 جيجابايت.
  4. خيارات تخزين متعددة.
  5. نظام كاميرا متقدم.
  6. دعم الشحن السريع.
  7. تصميم أنيق وعصري.
  8. دعم شبكات الجيل الخامس 5G.
  9. نظام تشغيل Android 14.
  10. واجهة المستخدم ColorOS 14.

 عيوب الهاتف

رغم المميزات العديدة، هناك بعض الجوانب التي قد تحتاج إلى التحسين في Oppo Reno 12 Pro لتلبية توقعات جميع المستخدمين.

  1. السعر قد يكون مرتفعًا بالنسبة لبعض المستخدمين.
  2. عدم وجود دعم للذاكرة الخارجية.
  3. البطارية قد لا تكون كافية للمستخدمين الثقيلين.
  4. لا يدعم الشحن اللاسلكي.
  5. محدودية الألوان المتاحة.
  6. لا يأتي مع سماعات الأذن في العلبة.
  7. لا يحتوي على منفذ سماعات 3.5 مم.
  8. الوزن قد يكون ثقيلًا بالنسبة لبعض المستخدمين.
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معلومات الكاتب
bdalhady

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