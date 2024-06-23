هنا .. نتائج البيام بالجزائر 2024 استعلم برابط مباشر

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن تأجيل موعد عرض نتائج البكالوريا التي كانت مقررة ليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، بدأ العديد من المواطنين الآن في البحث عن موعد إعلان نتائج البيام 2024 تُعتبر هذه النتائج من الأخبار الهامة التي ينتظرها الطلاب حالياً، وسوف نقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في المقال القادم عبر موقعنا البديل.

نتائج البيام في الجزائر لعام 2024

يبحث العديد من المواطنين عن موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط (بيام) في الجزائر لعام 2024، التي تعد من أهم المراحل للانتقال إلى المرحلة الثانوية حيث يتم نشر النتائج على الموقع الإلكتروني يوم السبت، 29 يونيو الجاري، عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر، كما هو مقرر سيتم إعلان النتائج بعد استكمال عمليات التصحيح والمراجعة وتسجيل درجات الامتحانات الخاصة بالطلاب.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

من خلال الخطوات التالية، يمكنك الاطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط لعام 2024 من خلال موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية كالتالي:

زيارة رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

تحديد ايقونة نتائج شهادة المتوسط 2024

بعد ذلك يتم إدخال رقم تسجيل الطالب وكلمة المرور بصورة صحيحة.

ثم يتم النقر على أيقونة إظهار النتيجة.

موعد إعلان نتائج البيام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بشكل نهائي عن موعد إعلان نتائج التعليم المتوسط (البيام) لعام 2024 حيث أوضحت أن النتائج ستصدر بشكل رسمي يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 وأعلنت أن التوقيت المحدد للإعلان عن النتائج في ذلك اليوم سيكون في الرابعة مساءً، بحسب توقيت الجزائر.