من هنا التسجيل في منحة المطلقات في سلطنة عمان 2024 كم قيمة المنحة؟

تحرص الحكومة العمانية على توفير العديد من المنح، وبرامج الدعم من أجل مواطنيها الذين بحاجة إليها، ومن هذه المنح، منحة المطلقات، حيث تعمل الحكومة العمانية بشكل خاص على مساعدة المواطنات المطلقات، ولذلك قد وفرت هذه المنحة، حيث تهدف منحة المطلقات إلى تقديم دعم مادي للمطلقات الذين يعانون من أزمة مالية، أو الذين يمتلكون دخل شهري منخفض، أو الذين ليس لديهم شخص يعيلهم، وقد أتاحت الحكومة إمكانية التسجيل في المنحة بشكل إلكتروني.

كيفية التسجيل في منحة المطلقات في سلطنة عمان 2024

من أجل أن يتمكن كافة المواطنين الذين يريدون التسجيل في منحة المطلقات من التسجيل، قد وفرت الحكومة العمانية إمكانية التسجيل إلكترونيًا، عن طريق بعض الخطوات، وهي:

يجب عليك أن تقوم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب صندوق الحماية الإجتماعية

ثم قم بالدخول على قائمة المنح، واختار منها أيقونة منفعة المطلقات.

ثم قم بإدخال كافة البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع.

وبعدها قم بإدخال كافة المستندات المطلوبة للتسجيل.

ثم قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب، أو تأكيد.

شروط الحصول على منحة المطلقات في سلطنة عمان 2024

قد قامت الحكومة العمانية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتقدمة، من أجل الحصول على منحة المطلقات، وهي:

يجب أن تكون المتقدمة مطلقة.

يجب أن تكون المتقدمة عمانية الجنسية، ومقيمة داخل الأراضي العمانية.

كما يجب ألا تكون المتقدمة تحصل على أي دخل.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدمة 60 عام.

يجب أن يكون لدى المتقدمة حساب بنكي ساري المفعول.

قيمة منحة المطلقات في سلطنة عمان 2024

قد تساءل العديد من المواطنين الذين يريدون التسجيل في منحة المطلقات عن المبلغ الذي يحصلون عليه من المنحة، ولكن يختلف المبلغ على حسب ظروف الأسرة المتقدمة، وعلى حسب عدد الأبناء، حيث تحصل المتقدمة التي لا تمتلك أبناء، وقد تجاوز عمرها 40 عام على 115 ريال عماني، أما المتقدمة التي لديها خمس أبناء تحصل على 281.691 ريال عماني.