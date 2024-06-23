مزايا تحميل الوتساب الذهبي 2024 الاصدار الاخير لكافه الاجهزه

الوتساب الذهبي من احد التطبيقات الشهيرة الذي يستخدمه الملايين من الأشخاص، حيث انه يقدم لهم مميزات رائعة مثل اخفاء الحالة وارسال ملفات كبيرة لأكبر عدد من الاصدقاء كما ان التحديث الاخير من الوتساب الذهبي يضيف العديد من المميزات التي تجعلهم من التطبيقات الأكثر انتشارا واكثر نجاحا ويحفظ خضر كبير من الخصوصية لجميع المستخدمين حيث لا يستطيع احد اختراق الواتساب الذهبي بعد تأمينه بطريقه معينه، وسوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية كيفية تنزيل النسخة الجديدة من الواتس الذهبي للاستمتاع بمميزاتها.

مميزات النسخة الجديدة من الوتساب الذهبي 2024

يرغب العديد من المستخدمين في تنزيل نسخة الواتساب الذهبي المعدلة، حيث انها توفر لها مميزات وخيارات إضافية لا تتوفر فيها التطبيق الأصلي مثل قدرة المستخدم على اخفاء الحالة وتخصيص واجهة وعمل حسابات متعددة على نفس التطبيق وايضا يقدم لهم مجموعة من التحسينات التي ترفع وتزرق في تجربة المستخدم ويوفر الاصدار الاخير المميزات

مضاد للحظر حيث التحديث الاخير يوفر هذه الميزه ويمكن استخدامه بدون ان يتوقف في التطبيق لفترة نتيجة للحظر.

يمكنك من وضع استوريهات أطول بدلا من اللجوء الى تقسيم الفيديو الى مقاطع فإن المستخدم يستطيع وضع فيديو أكثر من 30 ثانيه.

ميزة عدم حذف الرسائل من الطرفين حيث إذا قمع الشخص بذلك سوف تعرف دون أن يتم حذف الرسائل لديك.

طريقه تنزيل الوتساب الذهبي والاستمتاع بالمميزات