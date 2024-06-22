بزيادة من 28 إلى 38 دينار: المالية الأردنية توضح قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين العسكريين عن الشهر الحالي

أعلنت وزارة المالية الأردنية عن صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر بعد الكشف عن الزيادة المقررة في معاشاتهم، وقد أثارت هذه الزيادة اهتمام العديد من المستفيدين من رواتب التقاعد، حيث يرغبون في معرفة قيمة هذه الزيادة بناءً على كل رتبة، وفيما يلي سوف نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بمعاش المتقاعدين العسكريين، بالإضافة إلى قيمة الزيادة المتوقعة في الرواتب.

قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن

بعد التأكيد على وجود زيادة في معاشات تقاعد العسكريين، تم تحديد قيمة هذه الزيادة بناءً على كل رتبة. وفيما يلي القيم المحددة لهذه الزيادة:

زيادة راتب التقاعد لرتبة رقيب بقيمة 28 دينار أردني.

زيادة راتب التقاعد لرتبة نائب رقيب بقيمة 33 دينار أردني.

زيادة راتب التقاعد لرتبة عميد بقيمة 35 دينار أردني.

زيادة راتب التقاعد لرتبة لواء بقيمة 30 دينار أردني.

زيادة راتب التقاعد لرتبة مقدم بقيمة 38 دينار أردني.

زيادة راتب التقاعد لرتبة رائد بقيمة 38 دينار أردني.

زيادة راتب التقاعد لرتبة ملازم أول بقيمة 36 دينار أردني.

زيادة راتب التقاعد لرتبة ملازم بقيمة 38 دينار أردني.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين

للاستعلام عن قيمة رواتب العسكريين في الأردن، يمكن للمستفيدين زيارة موقع وزارة المالية الأردنية على الإنترنت واتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة المالية الأردنية على الإنترنت.

إذا كنت تمتلك حساباً على الموقع، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية، أما إذا لم يكن لديك حساب فيجب عليك إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول، اختر خدمة “استعلام عن راتب التقاعد” من القائمة المتاحة على الصفحة الرئيسية.

أدخل كافة بياناتك الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة وتأكد من إدخالها بشكل صحيح لضمان دقة النتائج.

اضغط على زر “الاستعلام” وانتظر لحظات حتى يتم عرض المعلومات المطلوبة.

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