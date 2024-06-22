يزاد البحث عن مشاهدة مسلسل عثمان الموسم السادس حيث انه من المسلسلات الرائعه الحائزة على نجاح كبير واستحوذت على قلوب المشاهدين واستطاعوا أن يكون من المسلسلات الاولى في الوطن العربي، لأنه من احدى مسلسلات التاريخية التي تضم صراعات وصعوبات كثيرة تواجه السلطان عثمان في الفتوحات والمعارك التي يقوم بها لذلك الجميع يرغب في متابعة الحلقات من الجزء الجديد بعد النجاح الاعزاء السابقة، وسوف نعرض لكم القنوات الناقلة له وموعد عرض مسلسل خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة القادمة

بعد مسلسل عثمان من أهم المسلسلات التاريخية حيث تم عرض خمس مواسم ماضية نالت على اعجاب الجميع وحقيقة نجاح كبير في جميع البلدان واستطاعت أن يكون له شعبيه كبيره وصدى واسع في فترة قصيرة، حيث إنه يضم أحداث من أهمها زواج يعقوب واورهان منه لوفيرا بعد أن دامت صراعات عديدة بينهم، حيث ان الموسم السادس يبدأ من مسلسل قيامة عثمان وينتظره الجميع لمعرفة الأحداث والمفاجآت التي سوف يضمها ويتوقع الكثير أن يكون شيق مثل الاجزاء السابقة

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث

من القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان بجميع الحلقات كاملة قناة اي تي في التركية حيث انه يعرض كل اربعاء في تمام الساعه 8:00 مساء ويمكن لجميع المشاهدين متابعته ويمكن ان تتابع القناة على القمر الصناعي ذاتها عبر التردد 10676 وكذلك يعرض على قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 11:00 مساء ويمكنك متابعة القناة على القمر الصناعى النايل سات من خلال تردد 12034 معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ¾.