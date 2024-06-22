نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الاول موقع نتائجنا.. طلعها PDF في الحــــال

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 أصبحت من أهم ما يتم البحث عنه بشكل يومي خلال هذه الفترة، وذلك رغبة من الطلاب والطالبات داخل العراق من الاطمئنان على نتائج الاعتراضات المقدمة منهم، وهل سيتم قبولها ويسمح لهم بدخول اختبارات الدور الثاني أم لا، ومنها فقد وجدنا البحث يتكاثف عن موعد الاعلان عن هذه الاعتراضات وعن طريقة الحصول على نتائجها فور الاعلان عنها، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال السطور القادمة.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024

تعتبر نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 نتائج مصيرية، حيث تم بناء عليها تحديد مصير الطالب هل سيسمح له بدخول الدور الثاني أم لا، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ضرورة الدقة في إعادة تصحيح ملفات الطلاب المتقدمين بطلب اعتراض، وذلك حتى يأخذ كل طالب حقه، لأن مصلحة الطالب في المقام الأول، كما أكدت أنها ستقوم بعرض هذه النتائج فور الانتهاء من أعمال المراجعة وإعادة التصحيح مرة أخرى عبر موقعها الإلكتروني، وذلك من أجل التيسير والتسهيل على الطلاب للحصول على نتائجهم دون الذهاب إلى مقر المدرسة والتزاحم بينهم البعض.

طريقة الحصول على اعتراضات السادس الابتدائي 2024

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 باتت من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب والطالبات داخل العراق، حيث يريدون الإطمئنان على مستقبلهم التعليمي والمسيرة التي تنتظرهم، ومنها فقد أكدت وزارة التربية أنه في حين الانتهاء من عمليات رصد الدرجات ستقوم بالإعلان عن هذه النتائج من خلال موقعها الإلكتروني التي أعلنت عنه من قبل، ويكون ذلك عن طريق اتباع عدة خطوات يجب الالتزام بها كالآتي: