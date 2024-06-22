مش هتحتاجي فلوس كتير .. وصفات البيكنج بودر لتفتيح الجسم من أول استخدام وهتشيلي الجلد الميت والبقع

لم يعد البيكنج بودر يستخدم من أجل صناعة المعجنات فقط، إنما أصبح من أفضل المكونات السحرية التي توضع على البشرة، حيث أن له العديد من الفوائد للبشرة، مثل: تفتيح البشرة، كما أنه يعمل أجل على معالجة البشرة من الحروق الناتجة عن الشمس، والعديد من الفوائد التي تجعلك تستخدميه من دون أي خوف على بشرتك، وهناك العديد من الوصفات التي تستخدمي بها البيكنج بودر، والتي قد تم الإعلان عنها من قبل الخبراء التجميل.

فوائد البيكنج بودر للبشرة

يعد البيكنج بودر من المكونات البسيطة، والموجودة في كل منزل، والتي لها استخدامات متنوعة، حيث يستخدم في المطبخ في صناعة المعجنات، ويستخدم خارج المطبخ في العناية بالبشرة، حيث يمتلك البيكنج بودر العديد من الفوائد للبشرة، والتي منها: يعمل البيكنج بودر على إزالة الجلد الميت، وتجديد خلايا البشرة، كما يعمل على تنظيف البشرة، كما أنه معروفة بقدرته على معالجة حروق الشمس، وإزالة الرؤوس السوداء، وحب الشباب، والتخلص من التهابات البشرة، وتفتيح البشرة، ولكن قبل استخدامه، يجب عليك التأكد من أنك لا تعاني من أي حساسية تجاهه، أو تجاه أي مكون من الموصفة.

مكونات وصفة البيكنج بودر لتفتيح الجسم

يمكنك بكل سهولة تحضير وصفة البيكنج بودر لتفتيح الجسم، عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، ولكن بعض إحضار المكونات التالية:

ملعقتين من الصابون المبشور.

ملعقتين من الماء الساخن.

ملعقة من النشا.

نصف ليمونة.

كيس بيكنج بودر.

طريقة تحضير وصفة البيكنج بودر لتفتيح الجسم

بعد إحضار المكونات التي قد ذكرناها سابقًا، سيكون عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي: قومي أولًا بإحضار إناء نظيف، ثم ضعي فيه الصابون والماء الساخن، وقلبيهم جيدًا معًا، حتى يذوب الصابون، ثم قومي بوضع النشا والبيكنج بودر والليمون على الصابون المذاب، وقومي بتقليبهم معًا حتى يصبحوا خليط متجانس، ثم قومي بوضعه على الجسم، أو على المنطقة المراد تفتيحها، واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم اغسليه جيدًا بالماء.