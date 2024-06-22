تردد قناة توم وجيري وسبايدر مان علي النايل سات 24 ساعة.. حملها علي الرسيفر حالا

كثر البحث عن تردد قناة توم وجيري في الفترة الأخيرة من قبل الأطفال والكبار على حد سواء حيث تحظى قناة توم وجيري بشعبية كبيرة بين جميع المشاهدين وذلك يرجع إلى تنوع محتواها وتميزه عن بقية القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، القناة تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي، لذلك أثر توقف العمل بترددها القديم بشكل كبير، ولذلك كان البحث عن التردد الجديد محط تساؤل عدد كبير من المشاهدين.

تردد قناة توم وجيري

يعد البحث عن تردد قناة توم وجيري من الأمور التي تزايد بشكل كبير وذلك لأن القناة استطاعت بفضل محتواها المتميز أن تكون شعبية كبيرة وخاصة في الفترة الأخيرة، لذلك تتوفر القناة على أكثر من قمر صناعي في المنطقة، ومنها القمر الصناعي نايل سات، والذي جاءت معلومات التردد الخاصة به على النحو التالي:

اسم القناة توم وجيري.

اسم القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة توم وجيري هو 12149.

أما عن معامل استقطاب اتجاه القناة هي أفقي.

أما عن معامل ترميز الخطأ فهو 27500.

وبالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

يتوفر تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال إدخال الاحداثيات التالية:

اسم القناة هو توم وجيري.

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو عرب سات.

أما عن تردد القناة فهو 11315.

وبالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

وأما عن معامل ترميز الخطأ فهو 27500.

مميزات قناة توم وجيري

قناة توم وجيري تتميز بعدة مميزات يعد من أبرزها ما يلي: