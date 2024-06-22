بسبب عطلة عيد الغدير.. تعديل جدول امتحانات السادس العراق تعرف على الجدول المعدل

شهدت الفترة الحالية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث لمعرفة حقيقة موعد امتحان مادة الاقتصاد للصف السادس الإعدادي لعام 2024 وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية العراقية جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي للدور الأول لعام 2024، وتم تعديله بحيث تأجل امتحان مادة الأحياء من السبت 22 يونيو إلى الأحد 23 يونيو، مع إدخال بعض التعديلات البسيطة على مواعيد بقية الامتحانات جاء هذا التعديل بعد إدراج عطلة يوم السبت وعطلة عيد الغدير كإجازات رسمية في العراق، مما تسبب في إعادة ترتيب جداول الامتحانات للأسبوع القادم سنقدم لكم في هذا المقال عبر موقعنا البديل حقيقة تسريب امتحان مادة الاقتصاد للصف السادس الإعدادي لعام 2024، تابعونا للحصول على المزيد من التفاصيل.

جدول امتحانات المرحلة السادسة الاعدادي العراق

يواصل طلاب الصف السادس الإعدادي في كافة محافظات العراق تقديم امتحاناتهم أمام اللجان بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو وقد بدأت الامتحانات في الثامن من هذا الشهر، وفيما يلي أبرز التفاصيل.

تغيير موعد امتحان يوم السبت 22 يونيو في جدول امتحانات السادس الإعدادي إلى يوم الأحد.

ترحيل جميع مواد الجدول لمدة يوم كامل، بحيث تستأنف الامتحانات بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى ابتداءً من يوم الأحد بدلاً من السبت.

الثلاثاء 25 يونيو 2024 سيكون عطلة رسمية بمناسبة “عيد الغدير” وفقاً للجدول الجديد الذي أعلنته وزارة التربية.

استبدال عطلة يوم الثلاثاء بإضافة يوم الاثنين 1 يوليو “الذي كان فارغًا في الجدول” كيوم مخصص للامتحانات.

بدأت وزارة التربية والتعليم في العراق يوم السبت الاستعدادات لاستئناف امتحانات الصف السادس الإعدادي.

درجات مواد الصف السادس الاعدادى 2024

نقدم لكم توزيع درجات الصف السادس الإعدادي لعام 2024، على النحو التالي: