لولو في الروضة.. تردد قناة وناسة الججديد نايل سات لمتابعة جميع اغاني العيال 24 ساعة

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو في الروضة.. تردد قناة وناسة الججديد نايل سات لمتابعة جميع اغاني العيال 24 ساعة
تردد قناة وناسة الجديد نايل سات لأحلي اغاني لولو الرائعة (مفيش زن ولا عياط)

يبحث عن تردد قناة وناسة عدد كبير من المواطنين وذلك لأن قناة وناسة تحتل مرتبة عالية بين قنوات الأطفال الموجودة على الساحة، وذلك لأن القناة تحرص على تقديم العديد من البرامج والفقرات الترفيهية والتعليمية المختلفة التي تقدم العادات والتقاليد والثقافة الإسلامية والعربية في جو من المرح والمتعة، تعمل على جذب عدد كبير من الجمهور الصغير في أرجاء الوطن العربي.

تردد قناة وناسة

قناة وناسة كيدز استطاعت في الفترة الأخيرة أن تكون قاعدة جماهيرية كبيرة ويرجع ذلك إلى الفقرات والأغاني المتميزة ذات الايقاع اللطيف والكلمات الخفيفة على الأذهان، لذلك كان البحث عن تردد قناة وناسة من أهم عمليات البحث في الفترة الأخيرة، وجاءت الترددات المختلفة للقناة على الأقمار الصناعية المختلفة ليكون على النحو التالي:

تردد قناة وناس كيدز على القمر الصناعي نايل سات

  • اسم القناة وناسة كيدز.
  • تردد القناة 11470.
  • معدل ترميز القناة 27500.
  • استقطاب اتجاه قناة وناسة كيدز عمودي.
  • معدل ترميز قناة وناسة كيدز ⅚.
  • القمر الصناعي الخاص بهذه المعلومات هو نايل سات.
  • جودة بث القناة SD.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات

  • القمر الصناعي عرب سات.
  • اسم القناة وناسة كيدز.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات هو 11270.

  • أما عن معدل ترميز القناة فهو 27500.
  •  أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.
  • جودة بث القناة هو HD.

مميزات قناة وناسة كيدز

بعد معرفة تردد قناة وناسة نوضح لكم أهم المميزات التي تتميز بها القناة والتي يعد من أبرزها ما يلي:

  • تقدم القناة مجموعة من الأغاني الممتعة والتي يعشقها الصغار والكبار.
  • القناة تقوم ببث محتواها بشكل مجاني تمام.
  • القناة تقوم بعرض فقرات ترفيهية وتعليمية مختلفة.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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