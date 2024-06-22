شاهد اقوى المعارك التاريخية لأول مرة… الحلقة الاولى من مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني

مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني من أول المسلسلات التاريخيه الاسلاميه التي يتابعها العديد من المشاهدين ومحبي هذه المسلسلات من كافة أنحاء دول الوطن العربي، حيث انه يضم أحداث تاريخية قوية و صراعات ومعارك كبيرة مثل فاتح القدس والبلاد الاسلامية، حيث ان القائد صلاح الدين الأيوبي أحد القادة وأشهر القادة الذي استطاع أن يتصدى المغول والتتار والصليبيين فقد انتهى الجزء الاول من المسلسل والذي شهد العديد من المعارك والأحداث القوية وحقق شعبيه كبيره و حقق نجاح واسع في مختلف الدول لذلك الجميع يرغب في متابعة الجزء الثاني الماليه بالأحداث والمفاجآت المختلفة.

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني يتحدث عن نشأة الدولة الأيوبية بعد أن قادها صلاح الدين الأيوبي حيث انه من اعظم القوات فيها التاريخ استطاع تحرير بيت المقدس الذي سيطر عليه الصليبيين بعد احتلال دام لمدة قرون والمسلسل يشارك في تأليفه عدد من كبار المؤلفين والكتاب الأتراك، وكذلك الباكستانيين ليظهروا هذا العمل بشكل رائع وناجح فإن وجود الجزء الثاني يتوقع أن يكون في شهر أكتوبر القادم 2024 بعدما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من صناع المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

قناة الفجر الجزائرية من احد القنوات التي تعرض مسلسل صلاح الدين حصريا عبر شاشتها في يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر وكذلك يمكن أن تتبعه على قناة تي ار تي التركية في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر حيث ان القنوات تعرض الحلقات كاملة يمكن لجميع المشاهدين الاستمتاع بها وقت ممتع مليء بالمغامرة مع هذا المسلسل.