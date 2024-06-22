نتئجنــــا نتائج الثالث متوسط الدور الأول وزارة التربية العراقية PDF.. حملها هســــة فور صدورها

بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم العراقية قرب الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول زاد البحث عن النتائج بشكل كبير، حيث ينتظر الطلاب النتيجة بكل ترقب وخوف وقلق، حيث تعد مرحلة الثالث متوسط من أهم المراحل الانتقالية قي العراق حيث ينتقل منها الطالب من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي الذي يتم على أساسها تحديد مستقبل الطالب في مجال العمل يعد ذلك.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول

ينتظر عدد من الطلاب بكل لهفة وترقب نتائج الثالث متوسط الدور الأول، تلك المرحلة المهمة والفيصلية في حياة الطالب حيث جاءت آخر مؤشرات النتيجة الخاصة بالصف الثالث متوسط لتكون على النحو التالي:

انتهت امتحانات الصف الثالث متوسط في العراق الخاصة بالدور الأول لعام 2024، وذلك منذ فترة ليست بالبعيدة.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتيجة باتت على الأبواب، وذلك لأنه قد تم الانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال الخاصة بالتصحيح والمراجعة.

وكانت هذه التصريحات هي السبب وراء زيادة البحث عن النتيجة حيث من المتوقع رفعها على الموقع في أي وقت.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بكل سهولة بعد الإعلان عنها وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا، وذلك بعد اتباع الخطوات التالية: