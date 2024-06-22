نزليها لعيالك .. تردد قناة وناسة 2024 للأطفال خليهم مبسوطين وبيغنوا مع لولو الشطورة

هناك العديد من القنوات الرائعة المخصصة للأطفال في الوطن العربي، والتي منها قناة وناسة، حيث أن قناة وناسة تحرص على عرض محتوى يفيد الأطفال، ويساعدهم على اتخاذ قرارات صحيحة، ويحرص على تنمية سلوكهم بطرق إيجابية، حيث أن القناة تعرض أغاني وأناشيد تعليمية، وليست من أجل تعليم الأرقام والحروف فقط، إنما من أجل تعليمهم السلوك الصحيح أيضًا، وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي يقابلها الأطفال في حياتهم، ولذلك تساءل كافة أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024.

قناة وناسة 2024 للأطفال

تعد قناة وناسة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال، لأنها تعرض محتوى متنوع، ومفيد وهام للأطفال، ولذلك فأن هذه القناة ليست المفضلة لدى الأطفال فقط، وإنما هذه القناة هي المفضلة لدى أولياء الأمور أيضًا، لأنها محتواها مخصص للأطفال في كافة مراحلهم العمرية، ولا تعرض أي محتوى خادش للحياء، ويتنوع محتوى القناة وناسة بين الأناشيد والأغاني التعليمية والرائعة، والبرامج الكرتونية الترفيهية والتعليمية أيضًا.

تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات

بما أن قناة وناسة من أفضل القنوات التي تعرض محتوى مخصص للأطفال في الوطن العربي، قد تساءل كافة أولياء الأمور عن التردد الجديد للقناه لعام 2024، والذي يكون كالتالي:

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح خطأ القناة: ⅚.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة 2024 على عرب سات

قد تساءل بعض أولياء الأمور أيضًا عن تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024، ولكن على عرب سات، حيث قد حرص المسؤولين عن القناة على توفير القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، وترددها هو: