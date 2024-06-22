تحديثات الواتساب الذهبي ضد الحظــر ( UPLOAD الابتديت الجديد ⭐⭐⭐⭐⭐).. اتسابـــق قبل الكل واكتشفه

انتشرت في الفترة الأخيرة تحديثات الواتساب الذهبي حيث يحرص مطور التطبيق على إضافة كل ما هو جديد ومفيد في تلك النسخة المعدلة والمطورة من واتساب ماسنجر الأصلي، ولكن للحق فإن نسخة واتساب الذهبي تفوقت على النسخة الأم وفاقتها في الكثير من الإضافات، وهذه الإضافات جعلت المستخدمين يتهافتون عليها ويتابعون كل جديد لها بكل لهفة، وذلك ليتمكنوا من الاستفادة من المزايا الرائعة لتلك النسخة.

تحديثات الواتساب الذهبي

يعد الحصول على تحديثات الواتساب الذهبي أمر هام للغاية لجميع مستخدمي هذه النسخة وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بهذه النسخة وهي تتمثل في التالي:

التطبيق اسمه واتساب الذهبي.

رقم الاصدار الخاص بالتطبيق هو 11.40.

مطور التطبيق واتساب الازرق.

نظام التشغيل الخاص بالتطبيق هو اندرويد.

تاريخ اصدار اخر نسخة هو 13 يونيو 2024.

ترخيص النسخة مجاني.

حجم التطبيق 73 ميجابايت.

لغة التطبيق هي العربية.

معلومات عن واتساب الذهبي

بعد الاطلاع على أهم المعلومات الخاصة بتحديثات الواتساب الذهبي نوضح لكم أهم المعلومات العامة التي تدور حول تطبيق واتساب الذهبي والتي تتمثل في التالي: