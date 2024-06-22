تحديثات الواتساب الذهبي ضد الحظــر ( UPLOAD الابتديت الجديد ⭐⭐⭐⭐⭐).. اتسابـــق قبل الكل واكتشفه

انتشرت في الفترة الأخيرة تحديثات الواتساب الذهبي حيث يحرص مطور التطبيق على إضافة كل ما هو جديد ومفيد في تلك النسخة المعدلة والمطورة من واتساب ماسنجر الأصلي، ولكن للحق فإن نسخة واتساب الذهبي تفوقت على النسخة الأم وفاقتها في الكثير من الإضافات، وهذه الإضافات جعلت المستخدمين يتهافتون عليها ويتابعون كل جديد لها بكل لهفة، وذلك ليتمكنوا من الاستفادة من المزايا الرائعة لتلك النسخة.
تحديثات الواتساب الذهبي
يعد الحصول على تحديثات الواتساب الذهبي أمر هام للغاية لجميع مستخدمي هذه النسخة وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بهذه النسخة وهي تتمثل في التالي:
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- التطبيق اسمه واتساب الذهبي.
- رقم الاصدار الخاص بالتطبيق هو 11.40.
- مطور التطبيق واتساب الازرق.
- نظام التشغيل الخاص بالتطبيق هو اندرويد.
- تاريخ اصدار اخر نسخة هو 13 يونيو 2024.
- ترخيص النسخة مجاني.
- حجم التطبيق 73 ميجابايت.
- لغة التطبيق هي العربية.
معلومات عن واتساب الذهبي
بعد الاطلاع على أهم المعلومات الخاصة بتحديثات الواتساب الذهبي نوضح لكم أهم المعلومات العامة التي تدور حول تطبيق واتساب الذهبي والتي تتمثل في التالي:
- واتساب الذهبي ما هو إلا نسخة معدلة من واتساب الرسمي، وان كان تفوق عليه من حيث الإمكانيات والإضافات.
- يمكن تغيير واجهة التطبيق بكل سهولة، وأيضا تغيير الألوان وتغيير نمط الخط.
- كما يمكن للمستخدم أيضا تعديل مظهر التطبيق، وأيضا إمكانية اضافة رموز تعبيرية وأيضا اضافة ملصقات.
- يتيح للمستخدم الاتصالات الفورية بين المستخدمين أيا كان المكان الذي يوجد فيه المستخدم.
- التطبيق يمكن من خلاله إرسال ومشاركة الملفات المختلفة بكل سهولة، وبدقة عالية جدا، وأحجام أكبر من التطبيق الرسمي.
- يتميز واتساب الذهبي بواجهته الذهبية التي لا يشاركه فيها أي نسخة أخرى، والمختلفة تماما عن واتساب الاخضر.