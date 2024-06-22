يابختك لو اتقبلت .. استعلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 هتاخد عربية أو شقة أو هتتوظف حكومي

قد قامت الحكومة المصرية بتوفير كارت الخدمات المتكاملة، من أجل مساعدة مواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أجل توفير لهم حياة يومية سليمة، ولذلك يبحث كافة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن كارت الخدمات المتكاملة، وعن كيفية الإستعلام عنه لعام 2024، وعن الفئات التي يمكنها الحصول عليه، ولذلك قد قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن كل هذه الأمور، كما قد قامت أيضًا بالإعلان عن الخدمات التي يوفرها الكارت للمستفيدين منه.

كيفية الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

قد أتاحت الحكومة المصرية إمكانية الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، عن طريق الرقم القومي لعام 2024، عن طريق اتباع بعض الخطوات، وهي:

سيكون عليك في البداية تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التضامن الاجتماعي

ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

وبعدها قم باختيار المحافظة الخاصة بك.

ومن ثم قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك، وبعض بياناتك.

ثم قم بالضغط على أيقونة استعلام.

الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة 2024

قد أعلنت الحكومة المصرية عن بعض الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة للمواطنين المستفيدين منه لعام 2024، ومن هذه الخدمات التالي: يحصل كافة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة على تخفيضات على وسائل النقل والمواصلات العامة، كما يتيح الكارت للمستفيدين إمكانية التعيين في المؤسسات الحكومية بنسبة 5%، يعفي الكارت المستفيدين منه من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، كما يتيح الكارت للمستفيدين منه الكشف المجاني في كافة المستشفيات.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

قد أعلنت الحكومة المصرية عن بعض الفئات التي تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، وهذه الفئات تكون كالتالي: