بشكل رسمي زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر استعلم عن نسبة الزيادة وأهم الشروط

يبحث العديد من المواطنين حول زيادة رواتب المتقاعدين لعام 2024 في الجزائر بعد إعلان وزارة العمل الجزائرية عن زيادة جديدة في جميع معاشات المتقاعدين ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الجزائري قد اعلن عن إضافة زيادة على كل المعاشات في البلاد بعد انتشار هذا الخبر، حيث بدأ الجميع يتساءلون عن مدى صحة هذه الزيادة، وما إذا كان الخبر صحيحا أم لا حيث تحاول الحكومة دائمًا أن تدعم المواطنين من أجل عيش حياة كريمة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أعلنت السلطات المختصة في الجزائر عن تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين لعام 2024، حيث أكدت أن تنفيذ الزيادة سيبدأ اعتباراً من شهر مايو المقبل وأوضحت أن نسبة الزيادة ستبلغ 5% وفقاً للراتب الذي يتقاضاه المتقاعد. وستكون الرواتب الجديدة على النحو التالي:

الذين تكون رواتبهم أقل من 20 ألف دينار جزائري سيستفيدون من زيادة بنسبة 5%.

المتقاعدون الذين تتجاوز رواتبهم 20 ألف دينار وتصل إلى 50 ألف دينار سيحصلون على زيادة بنسبة 4%.

الذين تتراوح رواتبهم بين 50 ألف دينار و80 ألف دينار سيحصلون على زيادة بنسبة 3% في رواتبهم.

الأفراد الذين تتجاوز رواتبهم 80 ألف دينار سيحصلون على زيادة بنسبة 2%.

نسبة الزيادة في رواتب المتقاعدين في الجزائر لعام 2024

فيما يلي سنتعرف على طريقة الاستعلام، عن رواتب المتقاعدين فقط باتباع الخطوات التالية:

أولاً، يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الجزائر.

من ثم يتم الدخول إلى “خدمات إدخال البيانات المطلوبة”.

بعد ذلك يتم اختيار فئة “الخدمات الرقمية”.

من ثم يتم الضغط على الزر الذي يحتوي على النص “الاستفسار عن معاشات التقاعد”.

سيطلب الموقع من المستخدم إدخال بعض المعلومات بشكل دقيق ووضعها في الحقول المحددة لذلك.

إختيار “الاستعلام”.

سيقوم الموقع بإرسال إشعار يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاشات.

شروط رواتب التقاعد في الجزائر

يمكن الحصول على راتب التقاعد في الجزائر عند اتباع الشروط التالية: