“لمحبي الصور السيلفي” هاتف جديد بكاميرا أمامية 50 ميجا بكسل هتخليك نجم السوشيال ميديا!

أطلقت شركة فيفو أحدث إصدار لها (Vivo V30e) فهو واحد من أهم وأبرز الهواتف الذكية متوسطة الثمن، وينافس بقوة إصدارات (Realme 12 Pro, Redmi Note 13 Pro)، وصرحت الجهات المعلنة أنه تم طرح الموبايل في الأسواق الهندية بسعر متوسط، وفي السطور التالية سنعرض جميع المواصفات والمميزات التي يتضمنها الهاتف بالتفصيل.
مواصفات موبايل Vivo V30e
يحمل الموبايل خصائص مميزة لابد من التعرف عليها قبل الشراء وهي كالآتي:
|اسم الهاتف
|Vivo V30e
|نوع الشاشة
|AMOLED شاشة
|حجم الشاشة
|6.78 بوصة
|دقة الشاشة
|1080×2400 تبلغ +FullHD
|معدل التحديث
|120 هيرتز في الثانية
|سعر الهاتف
|30000 روبية هندية (17 ألف جنية مصري)
|عدد الكاميرات
|2 كاميرا
|سعة التخزين الداخلية
|256 أو 128 جيجابايت
|نوع المعالج
|Snapdragon 6 Gen 1
|الألوان
|الأحمر المخملي- الأزرق الحريري
|سعة البطارية
|5500 مللي أمبير
|سعة الذاكرة العشوائية
|8 جيجابايت
مميزات هاتف Vivo V30e
وفقا لما تم الإعلان عنه تعرف على أهم المميزات والمواصفات التي يأتي بها موبايل فيفو والتي تتمثل فيما يلي:
- يأتي الهاتف بشاشة منحنية كبيرة بدقة عالية وذروة سطوع تقدر ب 1300 شمعة في المتر المربع ومحمية بطبقة مصنوعة من زجاج Schott Xensation بالإضافة إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع خاص بالأمان.
- يدعم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة تحمل (مستشعر أساسي من نوع(Sony IMX882) بدقة 50 ميجا بيكسل بالإضافة إلى أنها تدعم خاصية التقريب البصري للصورة OIS + كاميرا فائقة الاتساع 8 ميجا بيكسل.
- تأتي الكاميرا الخاصة بالهاتف على شكل جزيرة كاميرا دائرية تتضمن فلاش باسم (Smart Aura Light)+ كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بيكسل مزودة بضبط تلقائي لالتقاط الصور.
- يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة المطور من قبل شركة كوالكوم الشهيرة وبدقة تصنيع تصل إلى 4 نانومتر.
- يقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من النوع (LPDDR4x).
- بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية من نوع (UFS 2.2).
- تدعم بطارية الهاتف الشحن السريع بقدرة 44 وات كما يعمل على نظام تشغيل أندرويد 14 بواجهة من فيفو (Funtouch OS 14).
- يأتي الهاتف بدعم مقاوم للماء والغبار وذلك وفقا لمعيار (IP64).
- والجدير بالذكر احتواء الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في أسفل الشاشة.
- كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويحتوي الموبايل على منفذ شحن (USB Type-C) ومقبس صوت بحجم 3.5 مليمتر.
- يدعم الهاتف خاصية الاتصال قريب المدى للمدفوعات (NFC).
- يتميز الهاتف بشكله الأنيق المميز وألوانه الجذابة وشكل الكاميرا الخاصة به فهو مميز جدا.
- بالإضافة إلى ضخامة البطارية وألوانها المميزة، فمن المتوقع أن يسود في جميع الأسواق ويحصل على قاعدة جماهيرية كبيرة من المستخدمين.