“لمحبي الصور السيلفي” هاتف جديد بكاميرا أمامية 50 ميجا بكسل هتخليك نجم السوشيال ميديا!

أطلقت شركة فيفو أحدث إصدار لها (Vivo V30e) فهو واحد من أهم وأبرز الهواتف الذكية متوسطة الثمن، وينافس بقوة إصدارات (Realme 12 Pro, Redmi Note 13 Pro)، وصرحت الجهات المعلنة أنه تم طرح الموبايل في الأسواق الهندية بسعر متوسط، وفي السطور التالية سنعرض جميع المواصفات والمميزات التي يتضمنها الهاتف بالتفصيل.

مواصفات موبايل Vivo V30e

يحمل الموبايل خصائص مميزة لابد من التعرف عليها قبل الشراء وهي كالآتي:

اسم الهاتف Vivo V30e نوع الشاشة AMOLED شاشة حجم الشاشة 6.78 بوصة دقة الشاشة 1080×2400 تبلغ +FullHD معدل التحديث 120 هيرتز في الثانية سعر الهاتف 30000 روبية هندية (17 ألف جنية مصري) عدد الكاميرات 2 كاميرا سعة التخزين الداخلية 256 أو 128 جيجابايت نوع المعالج Snapdragon 6 Gen 1 الألوان الأحمر المخملي- الأزرق الحريري سعة البطارية 5500 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت

مميزات هاتف Vivo V30e

وفقا لما تم الإعلان عنه تعرف على أهم المميزات والمواصفات التي يأتي بها موبايل فيفو والتي تتمثل فيما يلي: